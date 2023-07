Experto insta a buscar soluciones sostenibles en transporte; propone tren magnético

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El asesor de transporte masivo, Álex Ramírez de Marchena, llamó este lunes a las autoridades a enfocarse en la implementación adecuada y sostenible de proyectos de transporte en el país.

Destacó que no basta con traer nuevas infraestructuras, como extensiones de metros y más vagones, sino que es crucial realizar una planificación integral que asimile tecnologías sostenibles.

“Por ejemplo, se habla de un tren eléctrico que no contamina, pero si la planta de emergencia o el sistema de abastecimiento de energía, quema gasoil o quema combustible, no es eléctrico realmente, el tren no es verde. Debemos ver el tema en conjunto, no fraccionando”, expresó.

El asesor emitió sus comentarios al ser entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Consideró que los gobiernos dominicanos han invertido mucho en el tema del metro, pero las problemáticas en el transporte continúan, principalmente los tapones que cada vez son peores.

Dijo que actualmente hay una falta de planificación y descoordinación entre las instituciones del Estado que deben converger en este asunto, por lo que se corre el riesgo de que las inversiones que se hagan no sean efectivas.

“También hay otra situación y es que no accedemos a las tecnologías de punta, nos vienen al país diferentes ofertas y a veces vienen amarradas con un financiamiento, entonces el financiamiento te impone el sistema”, señaló.

Asimismo, sostuvo que en República Dominicana hay muchos técnicos en el área, mas esto no se actualizan, lo que puede generar que se asimile un sistema de transporte masivo que con el tiempo sea obsoleto, caro e ineficiente.

El experto en transporte masivo propuso que se le dé mantenimiento al sistema existente, pero a partir de este momento se utilice uno nuevo con tecnología de punta, que procure ser más económico, rápido, seguro y de calidad, no porque lo promocionen lobistas, sino porque sea urbanamente aceptable.

En ese tenor, sugirió a las autoridades contemplar la idea de un tren de levitación magnética que no tiene todo el intrincado de piezas que tienen las soluciones por las que se ha optado en el transporte y que atan al Estado a contratos de por vida.

“¿Si hay otros sistemas que no tienen todo ese intrincado de piezas como el de la levitación magnética por qué no seleccionarlo si son más económicos, más rápidos, tienen mayor capacidad, son más rápidos de implementar, son más seguros, son de carga y pasajeros, por qué ignorarlos?”, cuestionó.

Señaló que hace muchos años un grupo de personas ha estado hablando de este sistema, sin embargo, ha sido rechazado porque no tiene lobistas o un padrino para entrar al país.

Relacionado