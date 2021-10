Experto en tecnología asegura digitalización representa un reto para las empresas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El presidente de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Cámara Tic), Arturo López Valerio, indicó este martes que la digitalización representa un reto para las empresas.

López Valerio durante su ponencia magistral en la feria anual de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago sostuvo que todo el proceso digital facilita la información y la comunicación entre la empresa y cliente.

“El enfoque es dejar claro a todos los stakeholders en el ecosistema empresarial que el fin es la digitalización, no la transformación. En efecto muchas organizaciones se quedan atrapadas ‘transformando’ pero no habilitan flujos digitales o no usan lo digitalizado para generar riqueza”.

Mediante un comunicado de prensa señaló que luego de años observando casos de transformación digital, llegó a la conclusión que la motivación debe ser digitalizar y dejar que las optimizaciones sean parte de la evolución del negocio.

“Nos podemos sorprender cuán avanzados están nuestros procesos frente a la media que nos rodea. Generalmente las organizaciones se paralizan a la hora de abordar la transformación porque buscan iniciar en la etapa más avanzada y es un error. Muchos nunca inician. Por esta razón recomiendo comenzar con la esencia: la digitalización”, explicó el empresario.

Destacó que tanto las empresas como el Estado deben considerar el punto de madurez digital donde se encuentran al momento de evaluar el entorno que les rodea. Las etapas de la madurez digital permiten catalizar un modelo eficiente que permita la evolución del negocio hacia su mejor versión.

El presidente de la Cámara TIC visitó algunos de los stands comerciales que dan vida a esta plataforma de reconocimiento y expansión para los negocios.

Al recorrer los pasillos, el empresario tecnológico abordó un vagón del teleférico, expuesto en el stand de la Presidencia de la República, como muestra de la obra que se construirá en esta provincia del Cibao, y comprobó la vitalidad del comercio de la región reflejado en la exposición.

Expo Cibao 2021 abrió sus puertas el 29 de septiembre y concluyó el 3 de octubre, en las facilidades del Parque Central de Santiago y bajo la modalidad virtual en la plataforma www.expocibao.com.

Sobre Cámara TIC

Es una entidad sin fines de lucro fundada en el año 2010 y conformada por líderes del sector tecnológico nacional e internacional es un punto focal de consulta para múltiples actores clave de la vida nacional (sector privado, sociedad civil y gobierno).

Dentro de sus ejes de trabajo la institución busca promover la neutralidad y la diversidad de la oferta tecnológica, la accesibilidad de las tecnologías para los sectores de menores ingresos cumpliendo los estándares de la industria, apoyar el acceso universal y uso productivo de las TICs en el ecosistema empresarial nacional.

