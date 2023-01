Experto en finanzas asegura personas deben pagarse un 10% de lo que cobran

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que República Dominicana figura dentro del listado los países con peor salario mínimo de la región, el experto en finanzas, Williams Medrano, estima que este no es un impedimento para ahorrar, porque según él, la clave está en que cada persona se pague a sí mismo un 10% de lo que cobra.

“El que gana RD$20,000, pero se sabe administrar, se presupuesta, ese tal vez no ahorre mucho, pero va a ahorrar si se presupuestó, usted puede ganar RD$100,000 y usted va a gastar RD$ 110,000 si no se presupuesta”, expresó.

Asimismo, recalcando la escalada de precios que se espera para este año 2023; el coach financiero señaló algunos elementos que la ciudadanía debería considerar para mejorar su economía personales, argumentado que quienes quieren un 2023 exitoso deben someterse al reto de ahorro, para que puedan poder invertir en su desarrollo.

“Si quieres un 2023 con éxito invierte en ti, en tu educación y en tus emociones”, recomendó el experto basado en declaraciones del multimillonario Bill Gates.

El también empresario expuso que las personas no pueden olvidar elaborar un buen presupuesto, en el que se priorice pagar las deudas que más afectan el crecimiento económico.

Medrano realizó estas afirmaciones durante un diálogo con los comunicadores Joselyn Sánchez y Rafael Cisneros en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Si le debes al prestamista, ve corriendo y renegocia con el prestamista, porque te cobra más caro que cualquier banco en la historia”, comentó.

Indicó que “si tienes tus tarjetas de créditos atrasadas, ponte al día. Si estás pagando la cuota mínima, ve también corriendo al banco y ponte a cuenta con ellos”.

De igual forma, recomendó disminuir los gastos hormigas: aquellos que las personas realizan en pequeñas cantidades y sin darse cuenta.

“Estos gastos hormigas hay que corregirlos y priorizar en qué cosas debo invertir en este 2023, recuerda que si no te presupuestas, no hay dirección que tú empieces a buscar que llegue, así mismo le pasa al que no presupuesta sus gastos, termina un 2023 y 2030 y no sabe qué hizo con lo que le entró”, expuso.

El coach financiero puntualizó que vivir sin presupuestar los gastos es como “andar en una bicicleta estacionaria, dando pedal sin avanzar a ninguna parte”.

