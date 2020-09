Experto cree aprovechar residuos Punta Catalina ayudará a agilizar recuperación económica de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Emil G. Bautista afirmó que la utilización de los residuos de la combustión de carbón generados por las plantas Punta Catalina, científicamente llamado fly ash, tiene el potencial de ayudar a agilizar la recuperación económica en la República Dominicana.

Según el experto, cuando se adiciona el fly ash como un material inorgánico se incrementa el rendimiento de las plantas de fabricación de cemento evitando un proceso que se traduce en menor costo para la producción.

Recordó que las materias primas que se utiliza en la fabricación del cemento son recursos no renovables, que eventualmente se agotarán, y que el fly ash adicionado reduce la necesidad de minar materia prima en el presente y al mismo tiempo extiende la vida de la misma para el uso de nuestras futuras generaciones.

“Es de mucho beneficio para la sociedad porque, como indiqué anteriormente, se reduce la energía requerida para fabricar cemento al igual que las emisiones de CO2 y otros gases de efectos invernaderos”, sostuvo.

En un artículo enviado a El Nuevo Diario, el ingeniero Bautista manifestó, por otra parte, que le preocupa que las autoridades no hayan informado el nivel de residuo de gypsum sintético que generan las plantas de Punta Catalina, elemento que de no ser manejado adecuadamente causarían un impacto adverso al medioambiente y a la salud de nuestra población.

Advirtió sin embargo que el fly ash es un material sumamente ligero y fino lo que significa que al ser inhalado podría depositarse en los pulmones y causar inflamación y reacciones inmunológicas.

Sobre el particular, refirió estudios que han encontrado una asociación entre partículas respirables menores a 2.5 micrómetros y enfermedades cardiacas, cáncer, enfermedades respiratorias y/o accidente cerebro vascular.

Indica que es vital compactar adecuadamente los residuos de la combustión colocados en el relleno sanitario, para evitar que estos se transporten a través del aire, porque de lo contrario se expone a vientos que podrían trasladarlos a muchos kilómetros

A continuación, el artículo íntegro del ingeniero Emil G. Bautista:

Manejo de los residuos de la combustión del carbón

Aproximadamente el 40% de la energía eléctrica en el mundo es generada a través de la combustión del carbón. En algunos países como China y la India este porcentaje se estima alrededor del 59% y el 72%, respectivamente. Los tipos de plantas para generar energía a través de la combustión del carbón son clasificadas dependiendo su eficiencia en subcríticas, supercríticas, ultra-supercríticas y de cogeneración. Las plantas subcríticas son las de menor eficiencia.

Punta Catalina es una planta subcrítica que posee un sistema de desulfuración de gases de combustión que ayuda a reducir las emisiones de dióxido de sulfuro (SO2), trióxido de sulfuro (SO3) y metales pesados como el mercurio, hasta en un 98%, a través de depuradores de calderas de lecho fluidizado. También cuenta con un filtro de manga para reducir las emisiones de material particulado hasta un 99% y quemadores de baja formación para garantizar bajas emisiones de óxido de nitrógeno (NOx).

Para generar energía las plantas calientan el carbón en una caldera por la que pasan unas tuberías llenas de agua. Al calentarse el agua en dichas tuberías, se transforma en vapor que es enviado a unas turbinas para la generación de energía. Durante este proceso se producen residuos como el fly ash y el bottom ash de los cuales en Punta Catalina se estima se generarán alrededor de 400 mil toneladas por año. Mientras que a través de la desulfuración de gases de la combustión se produce el residuo conocido como gypsum sintético del cual no se ha dado información de cuanto genera la planta.

Dichos residuos de no ser manejados adecuadamente tendrían un impacto adverso al medioambiente y a la salud de nuestra población. Un ejemplo de esto sucedió el 22 de diciembre del 2008 en el embalse de cenizas de la planta de combustibles fósiles Kingston en Tennessee, Estados Unidos cuando a raíz de la falla de un dique se produjo un desastre masivo donde se derramaron aproximadamente 1.5 millones de toneladas de lodo de fly ash que causaron daños a ríos cercanos y casas aledañas. Al igual que afectaron la salud de quienes trabajaron en el proceso de limpieza de las cenizas. Un proceso que tomo 7 años para poder readecuar el área afectada y se estima le costó a la compañía generadora de energía aproximadamente 1 billón de dólares. Todavía hoy en día, casi 12 años después, no se ha llegado a un acuerdo para recompensar a los trabajadores afectados.

A causa de este incidente, para el año 2015, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA por sus siglas en inglés) opto por declarar los residuos de la combustión del carbón como residuos sólidos y no como residuos peligrosos. Al igual que se prohibió la utilización de embalses de cenizas como forma de disponer los residuos. Mediante estas regulaciones se recomienda el manejo del residuo a través de un relleno sanitario adecuadamente diseñado y construido y/o buscar usos beneficiosos de los residuos. El relleno sanitario es una opción con un alto costo, ya que aparte de construirlo hay que operarlo y mantenerlo a largo plazo. Por otro lado, usos beneficiosos de los residuos existen muchos, como por ejemplo en el cemento, el hormigón, el asfalto, la cerámica, relleno estructural, estabilización de carreteras, agricultura, entre otros.

Relleno Sanitario

De forma sencilla, el relleno se compone de una capa de arcilla compactada o una geomembrana en el fondo como barrera para que los líquidos que se filtran por los residuos debidamente compactados no contaminen el suelo y las aguas subterráneas. El segundo componente es el sistema de recolección de estos líquidos, que se filtran a través de los residuos, conocido como lixiviados. Dicho sistema utiliza una capa permeable de drenaje por encima de la arcilla compactada o geomembrana y a través de tuberías y bombas remueve los lixiviados para ser tratados antes de su disposición final. Cuando el relleno sanitario cumple su vida útil se sella con una capa de arcilla compactada o una geomembrana para reducir la cantidad de agua que permea a través de los residuos y evitar que se convierta en más generación de lixiviados. El sistema de relleno sanitario para Punta Catalina fue diseñado por la compañía canadiense Golder Associates que es altamente reconocida en temas de diseño de relleno sanitarios. Cabe destacar que, en este tipo de proyectos, por su impacto al medioambiente y a la salud, es de vital importancia una supervisión que genere reportes de la inspección de los diferentes componentes del sistema, ya que hay ciertos detalles de la construcción de un relleno sanitario que requieren mano de obra especializada para poder garantizar el funcionamiento adecuado del mismo. Por ejemplo, algún desperfecto en la colocación de la geomembrana podría generar fallas que permitan que los lixiviados permeen y contaminen el suelo y las aguas subterráneas.

La compactación adecuada de los residuos de la combustión, cuando han sido colocados en el relleno sanitario, es de vital importancia para evitar que los residuos se transporten a través del aire. Si el material se deja suelto y se expone a vientos se podría trasladar a muchos kilómetros. El polvo del Sahara es un ejemplo de que en condiciones climatológicas específicas material particulado puede transportarse a grandes distancias. El fly ash es un material sumamente ligero y fino lo que significa que al ser inhalado podría depositarse en los pulmones y causar inflamación y reacciones inmunológicas. Aunque no existen estudios epidemiológicos concluyentes que vinculen la exposición al fly ash con el desarrollo de enfermedades, existen estudios que han encontrado una asociación entre partículas respirables menores a 2.5 micrómetros y enfermedades cardiacas, cáncer, enfermedades respiratorias y/o accidente cerebro vascular. Debido a que esta asociación depende del tamaño de las partículas, es razonable asumir que el fly ash por ser un material bien fino también incrementa los riesgos de contraer estas enfermedades.

Usos Beneficiosos

El fly ash, bottom ash y gypsum sintético producidos por las plantas de carbón puede ser utilizado de manera sostenible y eficiente. Para lograr esto es importante entender que es necesario determinar cuáles son las propiedades físicas y químicas de los residuos. La composición química y mineralógica del fly ash depende hasta un punto de la composición del carbón que se utiliza para generar energía. En el mundo existen diferentes tipos de carbón entre los que se pueden nombrar la antracita, el lignito, el bituminoso y el sub-bituminoso. La compañía estadounidense Xcoal Energy & Resources suple dos tipos de carbón para Punta Catalina. Un carbón tipo A, alto en sulfuro, y carbón tipo B, bajo en sulfuro. Dicha compañía extrae el carbón de los montes Apalaches localizados en el área de los estados de Pennsylvania y West Virginia donde se encuentra carbón de tipo bituminoso.

Desde el punto de vista del residuo el uso de diferentes tipos de carbón para generar energía representa un reto ya que existe una alta variabilidad de las propiedades físicas y químicas del fly ash dependiendo de los tipos de carbón que se utilicen. Por ejemplo, si se agrega fly ash con alto contenido de carbón al hormigón puede tener un efecto adverso en términos de durabilidad en climas fríos y por esta razón es recomendable utilizarlo en estabilización de base de carreteras. Para poder determinar las propiedades físicas y químicas es necesario realizar unas series de pruebas a los residuos. En el caso de la incorporación del fly ash al hormigón, dichas pruebas y la frecuencia a las que se deben realizar están establecidas en estándares que han creado diferentes países para poder manejar y utilizar de manera beneficiosa los residuos que producen. Esta información es de vital importancia a la hora de incorporar los residuos en otros materiales.

Para el 2018, en los Estados Unidos se produjeron aproximadamente 36 millones de toneladas de fly ash de las cuales un 8.6% fue utilizado como adicionador para el cemento y el 34.6% fue utilizado en hormigón. Desde hace décadas se ha documentado que el cemento y el hormigón son los materiales que más se benefician de la incorporación de fly ash a los mismos. En lo relacionado a la fabricación del cemento portland los estándares estadounidenses, canadienses y europeos permiten hasta un 5% por peso del cemento de material inorgánico para ser adicionado al cemento.

En una investigación hecha por la Cooperativa Nacional para Programas de Investigación de Carreteras (NCHRP por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, se determinó que la incorporación de hasta un 1% de material inorgánico, como por ejemplo el fly ash, puede ser adicionado al cemento durante su fabricación y la mezcla resultante no necesita de pruebas adicionales de las que se le hace normalmente al cemento. Por otro lado, al adicionar cantidades de 1% a 5% es necesario una serie de pruebas para verificar el desempeño de la mezcla. Esta investigación refleja, que en una cantidad menor al 5%, el efecto de adicionar un material inorgánico como el fly ash al cemento durante su fabricación no es significativo. Es decir, aunque el cemento con material inorgánico hasta el 5% no cumpla con los requerimientos, el desempeño del hormigón no se ve afectado de manera significativa por la incorporación del mismo. Esto permite al fabricante de cemento seguir garantizando que el producto cumpla con el desempeño y vida de servicio requerida y al mismo tiempo aprovechar las ventajas económicas y ambientales de las adiciones inorgánicas.

Del 2 al 7 de septiembre del año pasado se reunieron en Punta Cana más de 400 representantes de la industria del cemento de Latinoamérica, el Caribe e Iberoamericana en el XXXVI Congreso Técnico que organizo la Federación Interamericana del Cemento (FICEM). Según se recoge en la prensa local para la fecha, la selección de nuestro país como sede se da, entre otras razones, porque somos el país con mayor capacidad de producción de cemento per cápita de todo el continente americano por encima de grandes productores como México, Brasil y Colombia. Nuestra producción anual de cemento oscila entre los 6 y 8 millones de toneladas y se exporta alrededor del 17% al 20%. El cemento es uno de nuestros principales materiales de construcción y aunque disminuyó su producción debido a la pandemia su recuperación tendrá mucho que ver con la dinamización del sector de la construcción que siempre ha sido uno de los más importantes para la recuperación de las economías en el mundo. En una industria del cemento solida como la nuestra, como lo evidencia un valor de ventas de más de 10 mil millones de pesos en el semestre Enero-Junio del 2019, la utilización de fly ash tiene el potencial de ayudar a agilizar la recuperación económica ya que adicionando el fly ash como un material inorgánico se incrementa el rendimiento de las plantas de cemento sin la necesidad de aumentar la capacidad del horno o la energía para calentar las materias primas y esto a su vez se traduce en menor costo para la producción de cemento.

Las materias primas utilizadas en la fabricación del cemento son recursos no renovables. Es decir, que eventualmente se agotaran. El fly ash adicionado al cemento reduce la necesidad de minar materia prima en el presente y al mismo tiempo extiende la vida de la misma para el uso de nuestras futuras generaciones. El incorporar fly ash en el cemento como una adición inorgánica es de mucho beneficio para la sociedad porque, como indiqué anteriormente, se reduce la energía requerida para fabricar cemento al igual que las emisiones de CO2 y otros gases de efectos invernaderos. Cabe destacar que la industria del cemento produce alrededor del 5% de las emisiones de CO2 producidas por el hombre a nivel mundial y por cada tonelada de fly ash que se incorpora al cemento durante su fabricación se reduce aproximadamente una tonelada de CO2 que se produce durante el proceso de fabricación del mismo. De la misma manera nos ayuda a aumentar la vida del relleno sanitario y mientras menos material en el relleno sanitario menor el riesgo de que las partículas finas puedan convertirse en aerosol y afectar la salud de la población.