Experto considera instituciones públicas y privadas de RD deben contar con protocolos de seguridad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor y analista en seguridad estratégica, Alberto Sandoval, consideró este miércoles que las instituciones públicas y entidades privadas del país, deben contar con protocolos de seguridad enfocados en protección ejecutiva, así como herramientas tecnológicas para complementar esa labor.

Sandoval explicó que esa es la mejor forma de estar listos ante una situación de emergencia que pudiera presentarse y poner en peligro a los colaboradores, tras destacar que entre las herramientas tecnológicas figuran arcos detectores, sistemas de cámaras de vigilancia, sensores, monitores digitales, para detectar, determinar y reaccionar de forma eficaz ante una situación adversa a la integridad del entorno y del protegido.

“En la era digital no hay programa o plan que no cuente con tecnología que no sea eficaz, esta complementa la labor de seguridad, se necesitan para que el personal de seguridad ejerza una tarea aceptable”, expresó al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.

El consultor indicó que los protocolos de seguridad enfocados en protección ejecutiva son para toda persona que pernocta en un área, porque la seguridad no se basa en confianza sino en proceso, procedimiento y protocolo.

En ese sentido afirmó que el hecho de que el imputado por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, pudiera acceder a esa institución por la confianza y la cercanía con el hoy fallecido, así como la falta de un protocolo integral la protección ejecutiva, fue lo que permitió que se materializara ese trágico hecho.

En tanto, manifestó que la norma en la seguridad dominicana es que el cuerpo de seguridad presencial sea el que asigne y gestione un personal calificado, es decir, un oficial superior y en la condición de que pueda ser una persona de la clase civil que tenga la formación y la competencia para brindar protección ejecutiva.

Dijo que una persona con un uniforme o que pertenezca a una institución castrense no necesariamente tenga las facultades o destrezas para responder ante una situación enfocada a protección ejecutiva.

“Hay una cultura mal impregnada en la sociedad dominicana y sucede cuando una persona del ámbito político se acerca a un amigo y lo designa como encargado de seguridad. Un error garrafal porque la seguridad se compone de criterio, actualizaciones y capacidades”, consideró.

Explicó que quizás dicha persona no tiene las competencias para tal labor y eso afecta el sistema de protección integral de una institución y de protección ejecutiva para una figura o incumbente.

