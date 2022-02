Experto asegura con fideicomiso de Punta Catalina, Gobierno se declara “incapaz” de manejarla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero civil con especialidad en temas energéticos, Bernardo Castellanos, manifestó este jueves que el Gobierno se declaró incompetente para manejar la Termoeléctrica de Punta Catalina debido a sus justificaciones del contrato del Fideicomiso.

De acuerdo con Castellanos, la justificación mediática del Gobierno para vender la idea del fideicomiso de la planta es que “se necesita para que sea administrada eficientemente, para que haya transparencia, para que se garantice la preservación de ese bien en el tiempo y por último para despolitizar la planta.

“Bajo ese mismo razonamiento se puede decir que hoy día bajo la gestión del ministro de Energía y Minas, que es el jefe de Punta Catalina, esa gestión no es eficiente, no es transparente, que esa gestión no garantiza que ese activo se preserve y que la misma gestión está politizada”, aseveró.

Entrevistado en el espacio radial ¿Qué Pasa? Con Soraya Castillo, transmitido de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por La Rocka 91.7 FM y que es conducido por los comunicadores Soraya Castillo, Manuel Canela y Lounelsi Mateo, Castellanos explicó los desaciertos de ese contrato y por qué causa suspicacia.

En primer lugar señaló la forma en la que el proyecto fue votado en la Cámara de Diputados. “El día que se aprobó el proyecto no estaba en la agenda del día. Además se manejó bajo perfil porque tenían el proyecto desde noviembre y no se había informado a la opinión pública”.

Luego recordó que el tema de debate con este proyecto es el comité técnico, la forma en la que es nombrado por decreto y los poderes que tiene por encima de la fiduciaria que en este caso es Fiduciaria Reservas.

“De acuerdo al contrato el control administrativo de Punta Catalina la tiene el comité…la fiduciaria recibe órdenes del comité técnico y eso es lo que se cuestiona”, dijo.

Durante su participación en el programa, Castellanos fue reiterativo con que la República Dominicana no necesita un fideicomiso para el manejo de la termoeléctrica, pues según sus palabras, desde finales del 2019 cuando la planta entró en función el Estado ha estado recibiendo como mínimo 15 millones de dólares al mes de utilidades a través del Ministerio de Hacienda.

Relacionado