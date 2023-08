Experto agropecuario afirma siembra de maíz en Guyana es una “aventura” del Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Winston Marte, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y subsecretario de asuntos agropecuarios, planteó este martes su dudas sobre el acuerdo alcanzado entre la República Dominicana y Guyana en relación a la producción de maíz, calificándolo como una “aventura” del actual Gobierno.

«Yo entiendo que eso es una aventura, porque carece de aspectos básicos y fundamentales para desarrollar una iniciativa con éxito», afirmó Marte al ser entrevistado por los comunicadores Alberto Tavárez y Yineuri Díaz, en el programa Alternativa, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Marte destacó que Guyana, a pesar de ser un territorio extenso, enfrenta limitaciones en su infraestructura de comunicación, con aproximadamente 8 mil kilómetros de vías poco acondicionadas, en contraste con República Dominicana que cuenta con casi 20 mil kilómetros.

Adicionalmente, resaltó que Guyana no es un productor tradicional de maíz, sino que se enfoca en otros cultivos como caña, arroz y coco y además cerca del 92 % de su territorio está cubierto de bosque.

“Tiene abundante agua, tiene grandes llanuras, pero su territorio agrícola no llega al medio millón de hectáreas, entonces no tiene la experiencia, un tema importante porque eso significa que la gente no tiene interés en producir eso», añadió Marte.

El experto señaló que países con un alto desarrollo tecnológico en la producción de maíz, como Brasil y Argentina, no han incursionado en la siembra en Guyana, lo que plantea interrogantes sobre el éxito de la iniciativa dominicana.

Marte también cuestionó la viabilidad económica del acuerdo y sugirió que la República Dominicana tiene la capacidad de hacer tres cosechas al año de maíz en sus propias tierras.

“Nosotros, el equipo de Abel Martínez, hemos identificado 11 provincias donde se pueden reunir más de un millón de tareas de maíz, que sólo haciendo dos cosechas al año se puede producir el 50 % de la demanda la República Dominicana que oscila entre 26 y 30 millones de quintales por año”, indicó.

Estimó que el Gobierno, con este acuerdo, lo que busca es seguir impulsando su política de importación, porque si se produjera maíz con cierto éxito en Guyana, que implicaría una experiencia de no menos de tres a cinco años, igualmente habría que exportarlo desde allá hacia acá.

“No han establecido un plan concreto, entonces desconocemos cuál es la magnitud de los costos que puedan involucrar, sin embargo, lo que sí está claro que si seguimos apostando a la importación vamos a seguir perdiendo empleo. Desde el 2019 a la fecha se han perdido aproximadamente 61 mil empleos en el sector agropecuario”, señaló.

