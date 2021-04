Experto afirma que República Dominicana podría ser el próximo puerto aeroespacial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Alec Subero, gerente de ingeniería de la agencia espacial estadounidense Virgin Galactic, expresó que ‘’la República Dominicana está centrada geográficamente cerca del Ecuador, lo que ofrece una ventaja a compañías que quieran lanzar sus cohetes o naves para obtener la órbita deseada. Esa es un área de crecimiento posible para la República Dominicana’’.

En una entrevista exclusiva que concedió a El Nuevo Diario, expuso que se está viendo cómo muchos puertos espaciales están surgiendo en diferentes naciones, y en ese sentido pronosticó que República Dominicana podría ser el lugar perfecto para el próximo puerto.

“También, en el país existe talento técnico en las universidades, ese talento puede ser la base de nuevas compañías que puedan ofrecer productos a menor costo e igual calidad que otras compañías en el mercado’, explicó Subero.

Dijo que además del trabajo de divulgación de las ciencias, el Estado puede empezar a crear infraestructura para atraer inversión extranjera para diversos fines en la industria aeroespacial.

‘’Una agencia espacial en un futuro ayudaría a fomentar esa infraestructura y facilitar innovación en el sector aeroespacial. Una agencia funcionaría como agente regulatorio, educativo y pionero en investigación que ayude a crear nuevas tecnologías o habilidades”, manifestó el dominicano.

Alec José Subero Díaz nació en Santo Domingo, sus padres son de la provincia de San José de Ocoa, estudió desde el Jardín de Infancia hasta cuarto de primaria en el Centro Educativo Integral Decroly, después se transfirió al Colegio Arroyo Hondo, desde sexto de primaria hasta graduarse.

El dominicano narró que la memoria más temprana que tiene sobre su interés por el espacio es cuando a su casa llevaron una serie de enciclopedias para niños llamadas ‘‘50 Hechos Sobre…’’ Era una serie con diferentes temas, pero el que más le impactó fue ‘’Los 50 hechos sobre el sistema solar. ‘’

‘’Fue algo fascinante leer y aprender que Júpiter flotaría en una piscina gigante por tener la densidad más baja que el agua. De ahí nace mi interés por el espacio y todo lo que tenga que ver con naves espaciales, satélites, y exploración espacial’’, declaró Subero.

En el colegio las materias favoritas de Alec eran Biología, Física, Ciencias Ambientales y la Literatura, mientras que las que menos le gustaban eran Química e Historia, no porque no le gustara la historia, lee mucho de historia, pero considera que el profesor no enseñaba de forma interesante.

Algunos de los eventos espaciales que más marcaron a Subero en su adolescencia fueron los viajes del transbordador espacial, especialmente el accidente del Challenger, sobre el cual leía e investigaba.

‘’Eso me impactó mucho porque entendí por primera vez que ir al espacio dependía de impulsar tecnologías a su límite extremo. Después de décadas de lanzamientos, algunas cosas todavía pueden fallar,” dijo Alec.

Cuando cursaba el tercero de bachillerato empezó a investigar sobre las profesiones en las que podía diseñar y construir aviones y naves espaciales.

‘’Al principio no sabía si quería ser ingeniero o mecánico, pero al final me decidí por la ingeniería ya que utiliza más las ciencias que me gustaban como la Física’’, argumentó el ingeniero aeroespacial dominicano.

Alec estudió en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, en la ciudad de Daytona Beach, Florida. Tiene un título de grado en Ciencias en Ingeniería Aeroespacial.

Lo más difícil de estudiar esta profesión para él, fue la barrera del idioma, antes de empezar su carrera, ya había terminado sus estudios de inglés en la universidad APEC, pero en la Embry-Riddle ya tenía que utilizar un vocabulario más técnico.

“El primer año fue difícil porque no entendía los conceptos debido a esa barrera. Aunque las ciencias y matemáticas no fueron tan difíciles porque todas las clases estaban relacionadas a la aeronáutica, astronáutica y el espacio, lo cual hacían las clases muy interesantes para mí’’, expresó Subero.

Lo que más le gustó a Alec mientras estudiaba ingeniería aeroespacial fue poder sumergirse en todo lo que era el espacio y la aviación. Tener la información y el conocimiento tan cerca y poder aprender sobre algo que tanto le gustaba y fascinaba. Pudo ver varios lanzamientos del transbordador espacial desde el exterior de su dormitorio, en Florida. El experimentar la sensación de ver el lanzamiento y estar estudiando lo que quiso fue algo único.

Su primer trabajo en la industria aeroespacial fue como técnico en un taller de construir aviones de fibra de vidrio y carbón.

‘’Cuando me gradué, la industria aeroespacial estaba pasando por momentos difíciles debido al ataque a las Torres Gemelas, dos años anteriores. Los trabajos como ingeniero aeroespacial eran muy escasos. “Esa experiencia fue única porque tuve la oportunidad de aprender sobre manufactura y construcción. También aprendí a trabajar con personas de diferentes talentos y niveles de experiencia’, añadió Alec.

La experiencia de Subero es variada. Empezó como diseñador de estructuras para aeronaves de materiales compuestos. Al pasar los años ha obtenido experiencia en el área de sistemas, propulsión, aerodinámica y electrónica.

Virgin Galactic es la primera compañía pública con la meta de ofrecer viajes comerciales al espacio. Es pionera en la industria del turismo espacial, y el dominicano Alec Subero es el gerente del área de ingeniería. Tiene siete años en esta agencia espacial, fue el líder de diseño estructural de la primera aeronave ‘’VSS Unity, SpaceShip II’’, lo que le dio conocimiento y experiencia para obtener la posición que tiene hoy.

Recientemente, Virgin Galactic presentó su nueva aeronave ‘’VSS Imagine SpaceShip III’’, con la que planean realizar vuelos comerciales turísticos al espacio, alcanzando los 100 kilómetros de altitud, desde donde podrán tener vistas del planeta Tierra y del espacio.

Alec Subero es el jefe de ingeniería de la nueva VSS Imagine de Virgin Galactic, la cual tiene espacio para seis pasajeros y dos pilotos, su estructura está hecha de un material reflectante que además de resultar atractivo, proporcionar protección térmica. La nave es montada en un avión de carga que la lleva hasta casi 50 mil pies de altitud, donde se separan y se encienden los motores para que la aeronave continúe su vuelo de manera autónoma.

‘’Mi misión favorita de Virgin Galactic fue la primera vez que como compañía fuimos al espacio. Fue un momento especial para mí porque fui parte de ese proyecto, y ver algo que yo trabajé ir al espacio, es como un sueño hecho realidad’’, adujo el dominicano Alec.

La aeronave VSS Unity SpaceShip II, realizó su vuelo satisfactorio al espacio en el año 2018, fue el primer vuelo espacial de Virgin Galactic, luego de haberse accidentado la primera aeronave “VSS Unity SpaceShip I”, en sus primeras pruebas de vuelo en el año 2014, donde falleció uno de sus pilotos. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la causa del siniestro fue el despliegue prematuro de los frenos de la aeronave, por parte del copiloto, lo que hizo que la aeronave se rompiera en vuelo.

‘’Quisiera continuar creciendo como profesional y algún día viajar al espacio. También quiero compartir y expandir mis conocimientos con personas que no lo tienen, especialmente en mi país, República Dominicana. Me encantaría hacer algo en el país que impulse y desarrolle la industria aeroespacial’’, comentó el gerente de ingeniería de Virgin Galactic.

Dijo que considera como un error suyo el no haber estudiado para completar su licencia de piloto. “Siempre me ha fascinado volar, pero no fue prioridad al empezar mi carrera. Aunque es un error que rectificaré en el futuro”.

Para terminar Alec envió un mensaje a la juventud dominicana interesada en incursionar en la industria aeroespacial. “La ley de conservación de trabajo y energía es universal, no hay atajos, para obtener lo que se quiere, hay que esforzarse. Las montañas se escalan empezando con un pie adelante. Quizás el esfuerzo parezca astronómico, pero con esfuerzo y perseverancia todo es posible. Si yo pude, cualquiera puede”.

POR: OLGA PÉREZ