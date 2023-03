Experta en audio descripción habla sobre necesidad de que países de Latinoamérica creen contenidos accesibles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Katya García Lozada, escritora e ilustradora mexicana, consideró como un inconveniente para las personas con discapacidad, especialmente para los individuos ciegos o con baja visión, que la mayor parte de los contenidos que se producen en Latinoamérica no vengan con audio descripción.

Aseguró que actualmente en los contenidos que se producen en español no son accesibles para esa comunidad y, además, tampoco se imparte formación en lo que es la autodescripción, por lo también faltaría mucho más tiempo y personas para que este tipo de contenido se impulse en la región.

“Es indispensable para muchísimos contenidos, si no tienen audio descripción para la persona ciega, especialmente una persona ciega total, ese contenido no se puede conocer, no se puede disfrutar y la persona no se puede desarrollar en su trabajo, en la escuela o en el entretenimiento, en la cultura, pero además, la audio descripción es útil a más personas”, expresó.

La experta en autodescripción fue entrevistada por el comunicador Kerkdenny Medina, en el programa “SEG Revista”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Señaló que a las personas con baja visión también les sirve la audio descripción porque le puede aportar o confirmar información que no alcance a ver, y así mismo le puede servir a adultos mayores, individuos con disautonomía, con déficit de atención e hiperactividad, con autismo, entre otros.

“Hay personas sin discapacidad, con la vista, que disfrutan la audio descripción porque pueden escuchar una serie o una película como si fuera un podcast, mientras están haciendo el quehacer, cocinando, haciendo su trabajo u otra actividad de hobby, etcétera, entonces ya no requiere que yo esté sentado viendo todo el tiempo a la pantalla”, expresó.

García Lozada señaló que organizaciones que accionan para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida están trabajando para que se creen contenidos de este tipo, sin embargo, aún falta mucho para que la audio descripción tome impulso.

En tal sentido, abogó para que en los países de Latinoamérica se empiece a promover contenidos y formación en lo que es la audio descripción, a favor de la persona con discapacidad.

