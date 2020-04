Experta dice que el país no sabe cuándo se aplanará la curva del coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El país aún no está en condiciones de establecer fechas específicas que permitan prever cuándo se ralentizará el contagio por coronavirus, ya que no se está realizando el número de pruebas requeridas y son frecuentes las violaciones al distanciamiento social entre la población.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Rita Alexandra Rojas, dijo este jueves a Efe que existe un “subregistro” de personas infectadas por el virus que no se da a conocer por parte de las autoridades debido a la falta de pruebas.

“En los últimos días se ha mejorado esto, pero todavía estamos en una situación de anormalidad que no permite fijar fechas sobre cuándo tendremos el allanamiento de la curva; las cifras que se manejan al día de hoy no son reales, aunque podemos decir que ya no estamos en situación calamitosa”, agregó.

La especialista consideró que la población continúa desoyendo el llamado para el distanciamiento social y favoreció ampliar el horario del toque de queda.

“También podríamos hacer como en Colombia, donde un día salen los hombres y otro lo hacen las mujeres (…) se podría fortalecer la campaña de educación ciudadana, para que las personas comprendan que la situación está lejos de regresar a la normalidad”, refirió.

Rojas calificó de “alto” el número de fallecidos y de quienes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos a causa de la enfermedad del COVID-19.

“Cerca del 80 % de quienes se contagien del coronavirus se curará sin necesidad de tener que ir a un hospital, pero eso no quiere decir que no contagie a otros que sí necesitarán de hospitalización”, agregó la doctora.

En ese orden, valoró la mayor aplicación de pruebas PCR a la mayor cantidad de personas con síntomas de coronavirus, para que así el país pueda aplicar políticas más acertadas y saber lo que está sucediendo en realidad alrededor de la pandemia.

Por otra parte, dijo favorecer la recomendación de las autoridades de Salud Pública dirigida a que las personas no utilicen guantes, aunque sí mascarilla.

“Mucha gente come y hace muchísimas cosas con los guantes y se cree estar protegida y esto no es así. Lo indispensable es lavarse las manos con agua y jabón, aunque las autoridades recomiendan no usar guantes ellas mismas los usan públicamente; no entiendo eso”, opinó.

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho en un par de ocasiones que las autoridades esperan aplanar la curva de contagio del coronavirus para finales de mayo venidero.

El país alcanzó este jueves los 5,543 contagiados por el coronavirus, la mayoría de estos en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, provincia Duarte y Santiago.EFE

Anuncios

Relacionado