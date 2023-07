Experta destaca importancia de que los viajeros tengan seguro internacional a la hora de viajar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La experta en temas migratorios europeos y comunitarios, Rosas Reyes, señaló este miércoles la relevancia del seguro médico internacional para aquellos que planean viajar a Estados Unidos y Europa, y cómo esto puede influir en la negación de visados en ambos destinos.

La experta en temas migratorios puntualizó que nadie escapa a una emergencia médica, por lo que este tipo de pólizas deben ser consideradas como algo imprescindible a la hora de viajar.

“Hoy en día hay muchos ciudadanos viajando para hacer turismo, y después del coronavirus es bueno que comiencen a preparar esa área médica porque de eso dependen muchas renovaciones de visado. Además, usted ir a un país, caer enfermo y costarle 80 mil dólares o 60 mil euros, lo que no es bueno”, sumó.

Reyes fue entrevistada por la conductora Krismeli Padilla Brito, en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En el caso de los Estados Unidos, Reyes precisó que este país es conocido por no exigir un seguro médico en el expediente consular al solicitar un visado de turismo, sin embargo, advirtió que a pesar de que no exista este requerimiento, es de suma importancia considerar la obtención de un seguro médico antes de viajar a este país.

La experta destacó que si un viajero enfrenta una emergencia médica durante su estancia y posteriormente solicita la renovación del visado, las autoridades migratorias podrían denegar la renovación por entender que la persona no fue a hacer turismo, sino a hacer uso del servicio de salud.

“Si usted entra sin un seguro médico ellos no te van a dejar morir, pero cuando usted vaya a renovar su visado puede ser cancelado porque cogió la visa por ‘escopo médico’ y no por turismo. Una vez está bien, pero tres y cuatro veces en 10 años eso no te ayuda”, expuso.

En cuanto a la Unión Europea, señaló que el expediente consular suele requerir tanto la reserva del vuelo como el seguro médico internacional y si un viajero no cuenta con ello en su expediente, existe un riesgo considerable de que su solicitud sea rechazada.

