Experiencia de Fernando Rodney, lo que da y lo que quita a Gigantes

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- A sus 45 años, la mayoría entendía que los “cartuchos” de Fernando Rodney se estarían acabando, que se habrían agotado con sus mejores años en Grandes Ligas y Lidom, su temporada 2022-2023 con Gigantes del Cibao demostró que el cargador está lleno aún de mortales municiones.

Lo más cercano que tenemos de Rodney es la pasada temporada, donde se convirtió en el cerrador estelar del conjunto macorisano, totalizó 12 juegos salvados, ocho en la temporada regular y cuatro en la etapa del Round Robin, con 19 ponches y un aceptable 1.20 en su porcentaje de bases por bolas y hits por entradas lanzadas.

Ya con 46, se unió al grupo de entrenamientos en Lidom en sus primeros días, mostrando la disciplina de soldado que le caracteriza y que le mantuvo por 17 campañas en Grandes Ligas retirándose con los altos rangos.

Rodney no se rinde, no lo hizo nunca, militó también en México con Toros de Tijuana y Leones de Yucatán, después de diez temporadas con los Leones del Escogido, fue cambiado junto a Jumbo Díaz a Gigantes del Cibao por el lanzador derecho Domingo Tapia y la selección número cinco del Draft de Novatos del 2022.

Su buena actuación con el equipo le significó renovar su contrato para esta temporada, bajo el proceso de agencia libre, por primera vez en la historia en Lidom.

Con el cambio se buscaba aportar experiencia al cuerpo monticular vino, que la veteranía sirviera de guía a los demás brazos jóvenes del conjunto y así fue.

¿Qué da y que quita tantos años de militancia a un equipo que quiere competir más allá de las semifinales?

Lo primero, el aporte principal de Rodney sigue siendo su repertorio, sus lanzamientos de sinkers, cambios de velocidad y rectas de cuatro costuras, es parte fundamental aún de su catálogo de trabajo.

Lidom está llena de jugadores buscando segundas oportunidades, este no es su caso, no tiene nada que demostrar y su serenidad en el montículo es evidente, el momento cumbre del juego es el final, y ahí es amo y señor, las situaciones de presión son lo suyo y no cualquier brazo puede darte eso.

Como ejemplo; una pequeña muestra:

-En el 2012, cuando pertenecía a los Rays de Tampa. Rodney salvó 48 partidos con una efectividad de 0.60. Quedó número 5to en la votación para el premio Cy Young.

-En el 2014 líder en salvamentos de la Liga Americana con 48, y al igual que en el 2012, fue al Juego de Estrellas. Lo hizo posteriormente también en el 2016.

-Pieza valiosa en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013. Sin la ayuda del creador de la frase “Platano Power”, República Dominicana la iba a tener difícil para poder ganar el Clásico Mundial de Béisbol del 2013 de forma invicta.

Pero… los años no pasan de largo y quizás las exigencias puedan ser mayores esta temporada, el descanso debe primar en su calendario y variar su orden de apariciones quizás con menor frecuencia, es un brazo de cuidado, alternarlo con otros debe ser la opción.

La salud ha sido crucial en su carrera, parte de su consistencia ha sido por esto, aún mantiene una preparación física de primera. En la temporada muerta trata de ir al gimnasio con regularidad, correr y mantener una dinámica en la práctica de sus lanzamientos.

“Mientras yo esté activo y tenga la fuerza, no pierdo la esperanza de poder seguir jugando en mi país los años que sean”, aseguró Rodney en varias ocasiones la temporada pasada al ser cuestionado sobre su desempeño.

Los brazos con experiencia han sido históricamente determinantes para muchos de los equipos de Lidom, para competir y ganar campeonatos.

“La flecha” seguirá su puntería, porque ahora en vez de un plátano cargará más liviano una vaina de Cacao.