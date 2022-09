Experiencia Barbie, donde las niñas pueden ser lo que quieren ser

Comparte esta noticia

Sambil y La Novia de Villa se unen para presentarles a las familias un entretenimiento sano, educativo y gratuito, asegurando que será para los visitantes una fascinante e inolvidable experiencia.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – BARBIE EXPERIENCE es una exposición aproximadamente de 300 metros cuadrados de muñecas de colección que narra la historia de la Barbie desde 1959 hasta nuestros días, adicional cuenta con un espacio interactivo I donde las niñas pueden escoger la profesión que desean incursionar cuando sean grandes, además de un área de escenografía especial para la fotografía de recuerdo y la entrega de un diploma.

En esta oportunidad Sambil invitó a la reconocida juguetería LA NOVIA DE VILLA para que en conjunto realizaran una hermosa exposición con la colección privada de Barbie con el fin de regalarle tanto a las niñas, como a las madres y abuelas la oportunidad de conocer la historia de la afamada muñeca a través de una exhibición exclusiva, logrando así una actividad de tinte recreativa y educativa muy acertada con la filosofía de la marca Sambil.

BARBIE EXPERIENCE estará abierta al público en el nivel Kennedy del centro comercial Sambil hasta el 09 de octubre

Sobre SAMBIL

Sambil se destaca por una política vanguardista de mercadeo que busca integrar a los visitantes con los espacios del Mall, gracias a la realización de un amplio abanico de eventos de índole cultural, artísticos, de moda, belleza, salud, deporte, exposiciones, conciertos, entre otros.

Sobre LA NOVIA DE VILLA

La Novia de Villa, empresa familiar con sólidas raíces en la República Dominicana, continúa reforzando los valores familiares y el compromiso fiel con la educación, siempre brindando alegría a los niños para un desarrollo integral de la familia, con su lema “EDUCANDO PARA LA PAZ CON JUGUETES DE VIDA”.

Presentará su celosa colección de Barbie, las familias tendrán la oportunidad de ver: la modelo Since 2959 Debut Sikstone Body, Barbies aniversarios, Elizabeth Taylor in cleopatra, Gold sensation Barbie limited edition, Queen of Hearts Barbie by Bob Mackie, entre otras.

SOBRE BARBIE

Barbie es la muñeca de juguete más famosa y vendida del mundo. Debutó el 9 de marzo de 1959 en la American International Toy Fair, feria del juguete. Fue creada por Ruth Handler esposa de Elliot Handler, co-fundador de la empresa Mattel

En los años 50, Ruth Handler se dio cuenta de que su hija (Barbara), prefería jugar con muñecas con características adultas, en vez de las infantiles. En esos momentos, la gran mayoría de las muñecas que se fabricaban eran infantiles. Al darse cuenta del posible negocio, decidió proponérselo a su esposo y co-fundador de Mattel, aunque la idea no llegaría a buen puerto, debido a la reacción que mostró el director de Mattel.

Mattel, tras haber rechazado la idea anterior de Ruth Handler, compró los derechos de Lilli. Le dieron un cambio de imagen, un nuevo cuerpo, y un nuevo nombre, Barbie, en honor a la hija de Ruth, Bárbara. Cuando estaba todo perfecto, se decidieron hacer nacer a Barbie el 9 de marzo de 1959 en la American International Toy Fair, conservando esa fecha, como el cumpleaños oficial de la muñeca.

En su “debut”, Barbie lucía un peinado rubio muy a los años 60, con un bañador simulando en su estampado la piel de cebra. A lo largo de los años los modelos se han sabido ir actualizando, así como el color del pelo de la muñeca y la forma. La muñeca se creó como una joven apasionada de la moda.

A inicios del 2007 comenzaron a ser lanzadas algunas líneas de esta muñeca tales como fashion fever o Barbie Girl, las cuales presentaban grandes cambios en cuanto a su presentación, entre los principales se encontraron: Disminución de la estatura, ojos semirrígidos, acortamiento del cuello y presentación de pie-zapato, de forma permanente.

