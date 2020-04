 Expelotero Josh Hamilton es acusado de delito grave por agredir a su hija

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El exestrella de los Texas Rangers y MVP de la Liga Americana de 2010, Josh Hamilton, fue acusado el lunes de un delito grave por lesión a un menor, informa Jeff Wilson del Fort Worth Star-Telegram. Hamilton se entregó a la policía y fue arrestado en octubre por golpear a su hija.

Jozelyn Escobedo de ABC informó que Hamilton le dijo a su hija que le dijera al juez “qué padre tan terrible soy” para asegurarse de que nunca más tenga que visitar su casa.

Cuando fue entrevistado por los Servicios de Protección Infantil, su hija le dijo al entrevistador que Hamilton comenzó a atacarla y arrojarle cosas después de que ella hizo un comentario que lo molestó, según muestran los registros.

Former Rangers star Josh Hamilton indicted on felony charge for assaulting daughter, reports sayhttps://t.co/TMsBHWPxg0 pic.twitter.com/ItDARxUYlg

