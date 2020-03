Expelotero Jim Edmonds con neumonía, espera resultados CODIV-19

EL NUEVO DIARIO, SAN LUIS – El exjardinero central estelar y actualmente cronista para FOX Sports Midwest, Jim Edmonds, compartió en su cuenta de Instagram que está enfermo y que se sometió a pruebas del COVID-19 (coronavirus) la mañana del sábado.

Edmonds publicó una actualización la noche del sábado mediante un video desde su hogar en la que anunció que dio positivo por neumonía y estaba esperando el resultado de los exámenes.

“Tratando de descansar y mejorarme”, expresó Edmonds en el video. “Sólo quería agradecerles a todos por sus buenos deseos. Estoy en casa, me siento bien y estoy haciendo todo lo posible por descansar”.

Edmonds, de 49 años, publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que aparecía en un hospital y utilizando una máscara de oxígeno, añadiendo que se estaba sometiendo a una prueba de rayos-X. En otra de las fotos decía que estaba esperando los resultados.

Edmonds aclaró que no tiene confirmación de que haya dado positivo por coronavirus y que está esperando para saber “si estoy infectado o simplemente muy enfermo”.

“Me aguanté lo más que pude”, escribió Edmonds. “Pensé que era lo suficientemente fuerte para lidiar con esto. Este virus no es una broma”.

Thinking of our friend, Jim Edmonds, and hoping he starts feeling better soon! https://t.co/12GzfWZzzq

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) March 28, 2020