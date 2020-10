Éxodo Lirical se convierte en el nuevo campeón de Red Bull en República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Éxodo Lirical se proclamó vencedor de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en República Dominicana tras vencer en la final a Leamback y representará a su país junto a Shield Máster en la próxima Final Internacional.

Éxodo Liricial se convirtió en el nuevo campeón dominicano de Red Bull con tan solo 18 años de edad. El improvisador natural de San Pedro De Macoris consiguió su primer gran triunfo en el circuito y obtuvo con su victoria un billete directo a la próxima cita mundial para la que también están clasificados Bnet, Valles-T, Aczino, Minos, Acertijo, Rapder y su compatriota Shield Máster.

De esta forma, República Dominicana tendrá la presencia de dos representantes en la Final Internacional, como ya sucedió en la edición celebrada en México en 2017 con Yenky One y Melvin La Cura, debido al problema de desplazamiento que impidió a Shield Máster, campeón de 2019, participar en Madrid.

“Pensaba que no iba a tener la capacidad, pero me basé en lo más importante: disfrutar y no preocuparme por ganar”, apuntó un emocionado Éxodo Lirical tras la finalización del evento mientras celebraba con entusiasmo sumarse a la lista de campeones dominicanos integrada por Pablo Piddy, Jay-Co, El Pope, Bylo Ultimatum, Mr. Junior, Yenky One, Melvin La Cura, KDT y Shield Máster.

Aferrado a esa línea de pensamiento, Éxodo derrotó de manera sorprendente en la primera batalla de la tarde, en octavos de final, a uno de los principales favoritos al título como Raper RSD. Su energía para rapear y la puesta en escena con la que expuso sus argumentos eclipsaron el buen hacer del ganador del bronce en 2019.

En su camino hacia la gloria, el joven petromacorisano hizo lo propio con Krovlix en cuartos de final con una contundente actuación que le sirvió para plantarse en la ronda de semifinales.

En su último paso antes de llegar a la final, Éxodo también fue el encargado de vencer en la batalla de la noche frente a un inspirado MC Jeral, que firmó un notable papel con el que alcanzó el cuarto puesto, ya que no pudo derrotar a Deryg en la lucha por el bronce.

Tanto Éxodo como Jeral exhibieron un enorme repertorio de rimas basadas en el ingenio y los dobles sentidos y deleitaron al ‘cypher’ con la técnica del doble-tempo. El inacabable tesón de Éxodo decantó la batalla a su favor después de una ajustada réplica.

La final reafirmó el constante nivel de Éxodo Lirical que, por enésima ronda durante el espectáculo, ofreció una versión superior a la de su rival y derrotó con solvencia a Leamback, otra de las sorpresas de la Nacional, pues se proclamó verdugo de KDT, campeón en 2018 y subcampeón en 2019, en la primera ronda.

La victoria de Leamback condicionó así el transcurso de la competición y truncó el sueño del bicampeonato con el que aspiraba el capitaleño. Así, Shield Máster, Éxodo y el propio KDT tratarán de protagonizar la hazaña, nunca antes consumada por ningún participante dominicano en la historia de la competición, el próximo año.