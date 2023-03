Exministro Haciendas asegura Gobierno no ha hecho nada en Pedernales ni en Manzanillo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, aseguró que, contrario a lo que ha dicho el Gobierno, en Pedernales y Manzanillo no se ha hecho nada.

“Yo tengo en la cabeza un mapa de las principales obras que ha anunciado el Gobierno, en Pedernales no se ha hecho nada, en Pedernales en estos momentos no se ha hecho nada, por ejemplo, hace seis meses que se dio un palazo para el puerto, dónde está ese puerto, con el aeropuerto todavía están haciendo vistas públicas con los moradores porque eso no está claro”, dijo el exministro de Haciendas.

Durante una entrevista este domingo en el programa «D´Agenda», Toribio insistió en que en dicha provincia fronteriza no se ha hecho nada, porque se han anunciado la construcción de dos hoteles, pero, por arte de magia, el que me está viendo cree que eso lo van hacer los españoles, sin saber que los 17 mil millones de pesos van a salir del gobierno, y lo único que harán los hoteleros es ponerle su nombre y operarlos, si es rentable.

Dijo que el principal problema es cómo va a llegar la gente a Cabo Rojo, porque no hay aeropuerto, no han puerto, y la carretera ni se diga, porque todo es anuncio.

“Si tu va de Enriquillo a Pedernales, ahí hay 85 curvas, un señor de por ahí que yo le pregunté me dijo que al ritmo que va esa construcción en 26 años la terminan”, señaló.

El exadministrador del Banco de Reservas dijo que en Barahona se ofreció un puerto turístico, Igual se ofreció la Presa de Joca en Elías Piña y no se ha vuelto hablar de ella, y lo mismo sucede con varias extensiones de la universidad Autónoma de Santo Domingo que se han anunciado.

“En Manzanillo no se ha hecho nada, y se ha mencionado en los tres discursos, nada es nada, no se ha hecho la verja de la Zona Franca, el Puerto de Manzanillo, se hizo una licitación para 250 megavatios que nadie sabes si ha comenzado o no, se anunció una presa que se llama Boca de Guayubín y no se ha hecho”, explicó.

Daniel Toribio remachó que en Pedernales y Manzanillo no se ha hecho nada, y aclaró que no sabes si se va hacer, pero lo cierto es que hasta ahora no se ha hecho.

