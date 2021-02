Exministro de Economía considera discurso de Abinader cargado de errores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Juan Ariel Jiménez, miembro electo del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, recordó al presidente dominicano que ya no está en campaña, por lo que su discurso debió basarse en propuestas concretas, no en acusaciones ni en presentar proyectos de gestión anterior como si fueran nuevos.

Al referirse a la alocución de rendición de cuentas pronunciada por el presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, a propósito del 177 aniversario de la Independencia Nacional, el ex ministro de Economía Planificación y Desarrollo manifestó que el discurso estuvo cargado de grandes errores y no aportó una solución al desempleo que afecta a miles de dominicanos.

“En algunos momentos percibí a un candidato político que se basa en buscar en el pasado para dispensar la situación en hacer muchas promesas, más que un comandante en jefe a cargo de una crisis”, precisó el economista en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Aseguró que encontró muchos errores e imprecisiones, por no decirles plenas mentiras, en el discurso del Presidente Luis Abinader, especialmente cuando hace comparaciones con las gestiones anteriores.

Expresó que en el discurso del mandatario dominicano no se presentó un plan de reactivación del mercado laboral, porque el desempleo será el gran reto para el país durante el 2021.

Señaló que en cuanto a las finanzas públicas, que ya se ha explicado varias veces, el presidente dijo algunas impresiones como que se lanzó el primer plan nacional de fomento a las exportaciones, cuando el mismo fue lanzado en el año 2018, con la diferencia de que entonces lo hizo el ministro y en este gobierno el alto mandatario.

Dijo que también habló de varios programas que ya existían como la Mesa del Agua, sólo que ahora el gobierno la nombró Gabinete del Agua.

Sobre los errores del presidente en su discurso de hoy, afirmó que le preocupa el razonamiento económico del gobierno ya que ellos piensan que es un logro que el déficit fuera menor que el presupuestado por ellos mismos, porque cuando mandaron el segundo reformulado del presupuesto tenían que establecer lo que querían.

“Entonces el presupuesto reformulado de este gobierno se estableció un déficit de más de un 9 %, se llega a aproximadamente 7.7 por ciento, y lo que ocurrió fue que se hizo una subejecución y eso es grave”, agregó el dirigente peledeísta al participar en un panel en la televisora CDN.

Indicó que es grave, porque cuando se está obteniendo la parte baja del ciclo económico el déficit debe ser lo más alto posible, eso es política fiscal contra cíclica que se da en segundo año de la carrera de Economía.

Manifestó que el déficit presupuestado fue financiado, por lo que la emisión de bonos no debió ser tan alta, si ese dinero no se iba a utilizar, lo que generó que el gobierno dominicano pagara más de 1,200 millones de pesos por un financiamiento que no utilizó.

“Eso es grave, estamos hablando de un monto con el que se podrían adquirir 800 ventiladores, sólo por errores de cálculos del Ministerio de Hacienda. También señalan el uso de las reservas internacionales como un gran logro, como algo que se debe aplaudir, cuando es un reflejo del endeudamiento externo.”, enfatizó.

Dijo que el presidente Abinader afirmó que el gobierno anterior no dejó ni un solo plan hecho, cuando eso es una gran mentira ya que la gestión del expresidente Danilo Medina dejó programas implementados y en curso, tales como FASE, Quédate en Casa, Pa´Ti, debido a los cuales el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo admitió que gracias a ellos 751 mil personas no cayeron en la pobreza.

Por otro lado, Juan Ariel Jiménez señaló que el alto costo de los combustibles no se debe exclusivamente al precio internacional del petróleo, porque hoy ronda entre los 60 dólares, que es muy inferior al precio entre 80 y 100 dólares que se experimentaron entre 2010 y 2015, entonces el Ministro de Industria y Comercio debe hacer esa aclaración.

En cuanto a la educación afirmó que el país está sufriendo una involución educativa, porque el modelo de ver pasivamente una clase por televisión o escucharla por radio no es efectivo, ya que eso contradice todas las evaluaciones y literatura de educación que se han producido hasta el momento.