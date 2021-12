Exministra de Trabajo, Maritza Hernández, dice estar dispuesta a ser investigada por el MP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La exministra de Trabajo y aspirante a la candidatura a la Presidencia de República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Maritza Hernández, dijo este jueves estar abierta a cualquier tipo de investigación por parte del Ministerio Público (MP) y precisó, que como ella, hay muchos de los miembros de su partido en la misma disposición.

Hernández manifestó se expresó en esos términos tras ser cuestionada sobre los expedientes que tiene el Ministerio Público de supuestos actos de corrupción que involucra a dirigentes del PLD.

“Yo estoy abierta a cualquier tipo de investigación y como yo hay muchos miembros de nuestro partido que están de acuerdo conmigo. El PLD siempre se ha caracterizado por ser un partido democrático y de cara a la ciudadanía”, enfatizó la candidata a presidenta, mediante un comunicado de prensa.

Consideró que los peledeístas han sido buenos dirigentes y en caso de que, si hubiese algo manchado en el partido, no por eso se debería generalizar e incluir a todos los militantes.

“Creo que la dirigencia en su mayoría, han sido buenos dirigentes del PLD. Pero no son propiamente los dirigentes, y si hay algo que esté manchando en el PLD, no por eso se debe de aclarar y no tildar a todo un partido por unos cuantos”, añadió.

Dijo además que cree que el Gobierno actual está enfocado más en la destrucción que en la felicidad de los dominicanos, ya que según dijo hay problemas más grandes que resolver como es la pobreza, el problema de inmigración, agua potable, la falta de empleo, desabasto en el sector salud, falta de oportunidades y educación para los jóvenes de nuestra amada República Dominicana.

“Así que hay mucho por hacer en nuestro país y si vamos hablar de corrupción debemos empezar por casa de gobierno. Hace unos meses estuve fuera del país y fui bombardeada por temas del actual gobierno, como son los escándalos de América Latina de los Los ‘Papeles de Pandora’, donde tres jefes de Estado activos y 11 expresidentes, operaron supuestamente en paraísos fiscales y entre ellos está manchado el nombre de República Dominicana. Y la pregunta me la hicieron a mi puesto que medios de comunicación internacional no han recibido aclaraciones de nuestro actual gobierno”, precisó.

Consideró que “debemos enfocarnos más en la construcción que en la destrucción de un país. Cree que el mundo entero a sufrido muchos en los temas de pandemias y sus consecuencias para centrarnos en problemas de ansias de poder y no el la estabilidad y felicidad de los países”.

En otro orden, Hernández envió un mensaje de paz, unión, amor y esperanza a todos los dominicanos dentro y fuera del país.

