Exmánager de Canserbero cambió su versión y negó asesinato contra el rapero

Canserbero y Natalia Améstica (Ilustración: El Nuevo Diario)

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – La exmánager de Canserbero, Natalia Améstica, hace unas semanas confesó a través de un video que asesinó al rapero venezolano, pero ahora cambió la versión de los hechos y acusó de haber sido presionada para reconocer su autoría en el crimen.

De acuerdo con la información entregada por La Tercera, desde la prisión, la chilena-venezolana envió una carta a sus abogados en Chile, Jennifer Alfaro y Ciro Colombara, donde entregó su testimonio, que es totalmente distinto al que entregó los últimos días de diciembre de 2023.

En el texto, Améstica explica que los acontecimientos que ocurrieron el último día de vida de Canserbero y su pareja, Carlos Molner, donde señala que el crimen ocurrió en su casa cuando el artista venezolano le pidió alojamiento por una noche en la residencia donde vivía con Molner.

«Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien», dice la carta.

Natalia afirma que dejó a Canserbero viendo una película y se fue a dormir a la habitación junto a su pareja, Carlos, y dejó al rapero en la habitación de al lado.

Relacionado