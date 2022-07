EXMA: La Conferencia de Marketing más importante de Latinoamérica llega por primera vez a RD

Comparte esta noticia

Durante más de 10 años, más de 300 conferencistas internacionales han pasado por los escenarios del EXMA, como es el caso del gurú del Marketing, Seth Godín, Duncan Wardle, Ex vicepresidente de Innovación y Creatividad de Walt Disney Company, Ken Segall, autor y creativo de Apple, el Fundador de Virgin Mobile Richard Branson, el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y en el mes de septiembre por primera vez en México haciendo parte del EXMA, el formador motivacional número 1 en todo el mundo y autor número 1 en ventas del New York Times, Tony Robbins.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El próximo 17 de noviembre de 2022, el centro comercial Sambil abrirá sus puertas para recibir a más de 800 personas apasionadas por el mundo del Marketing en un evento 100% presencial, donde tendrán la oportunidad de aprender de las últimas tendencias del marketing hecho por los que han hecho, apostándole a hacer de Santo Domingo la capital del Marketing en el caribe.

EXMA – De un escenario local a una comunidad global.

Desde sus inicios en Colombia donde nació siendo Expomarketing, el EXMA ha recibido a más de 25.000 mil asistentes cada año, en sus más de 90 eventos realizados entre físicos y digitales, cosechando y ampliando grandes éxitos en países como México, Ecuador, Panamá y Perú, y trascendido mercados como Estados Unidos y Dubái.

Conferencistas pertenecientes a grandes marcas como Waze, Apple, Netflix, Shazam, Walt Disney Coca-Cola, Copa Airlines, entre otros, han impactado desde los puestos más altos hasta los que están iniciando en el mundo del marketing, logrando aprender desde la experiencia y la acción real.

En 2021 el EXMA rompió un récord Guinness, al dar la clase de mercadotecnia más larga de la historia. Fue una transmisión que superó las 48 horas sin interrupción con conferencias on streaming. El objetivo principal del “EXMA Challenge” fue impartir conocimiento relevante y de utilidad.

Backstage EXMA

El estratega internacional Fernando Anzures, fundador de EXMA sigue apostando a este gran evento de marketing, por lo que desea seguir expandiéndolo a más países, siendo esta la gran apuesta como primera edición en República Dominicana y teniendo como organizador oficial a la agencia Penta Marketing, líder en eventos de Marketing Experiencial en América Latina, Estados Unidos y El Caribe.

EXMA FIGITAL SUMMIT 2022: El encuentro de dos mundos llega a República Dominicana

Será un evento que reunirá a miles de personas en físico con un valor de percepción inolvidable, siendo una gran experiencia de networking y aprendizaje.

Te invitamos a ingresar a la página web del EXMA República Dominicana, donde podrás encontrar información detallada del evento, junto con los speakers confirmados en esta primera versión. Además, seguirnos en nuestras redes sociales y así poder estar al tanto de las grandes noticias y contenido del mundo del marketing. De igual forma, estar pendientes de la fecha de salida de la boletería para que así no te pierdas de este gran evento.

Página web: https://exma.com.do/

Instagram: https://www.instagram.com/exma_rd/

Facebook: https://www.facebook.com/EXMARD2022

Relacionado