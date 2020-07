Exjugador de NFL revela tomaba Viagra antes de cada partido

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Chad Ochocinco, exreceptor de Cincinnati Bengals y New England Patriots, reveló este martes en la red social Twitter, un extraño ritual que ha sorprendido a los amantes de la NFL.

Ochocinco publicó que tomaba Viagra para tratar la disfunción eréctil previo a cada partido en su tiempo en la NFL.

“Tomé Viagra antes de cada juego y la gente pensó que me detendrían, si mi línea de estadísticas era mala no estaba cubierto, el pase estaba incompleto”, posteó el exatleta.

I took viagra before every game & people thought they’d stop me, if my stat line was bad i wasn’t covered, the pass was just incomplete 💭

— Chad Johnson (@ochocinco) July 28, 2020