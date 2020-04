Exjugador de Astros admite engaño y dice que lamenta robo de señas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Houston (EE.UU.).- Otro exjugador de los Astros de Houston, el exreceptor y bateador designado Evan Gattis, reconoció públicamente que participó en el escándalo del robo de señales y dijo que habían engañado al béisbol y a los aficionados, algo que lamentaba.

Gattis, quien ganó el título de la Serie Mundial con los Astros en el 2017 y luego se retiró, admitió durante la participación en el podcast “755 Is Real” de “The Athletic”, que todos quieren ser el mejor jugador del mundo, y eso fue lo que les llevó al engaño.

“Hicimos trampa, seguro. Y obviamente engañamos al béisbol y a los aficionados, quienes se sienten engañados, y es algo que me duele”, comentó Gattis.

“Pero no estoy pidiendo compasión ni nada de eso porque estoy preparado para que todo el mundo nos odie si ese es nuestro castigo”, añadió.

El expelotero valora que tras conocerse el asunto algo se tenía que hacer y que era bueno que se trate de limpiar el deporte, aunque para ellos el pedir perdón no sea suficiente de cara a los aficionados.

El manejador de los Astros, AJ Hinch, y el gerente general Jeff Luhnow, recibieron castigos de un año y posteriormente fueron despedidos en enero luego de una investigación realizada por las Grandes Ligas.

Esa investigación confirmó que los Astros habían hecho trampa usando un sistema de robo de señas basado en cámaras durante la temporada regular del 2017 y los playoffs y parte de la temporada regular del 2018.

Los Astros también perdieron sus selecciones del sorteo aficionado de primera y segunda ronda en el 2020 y el 2021 y fueron multados con cinco millones de dólares.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, también señaló que no despojaría a los Astros del título de su Serie Mundial, que ganaron tras superar 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Mientras que el exentrenador de la banca de los Astros, el puertorriqueño Alex Cora y su compatriota, el retirado jugador Carlos Beltrán también perdieron sus puestos como manejadores de los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York, respectivamente.

Gattis asumió que no tuvieron el mejor criterio moral a la hora de establecer las prioridades de lo que era correcto o incorrecto y entraron en espiral de ir hacia adelante sin que entendiesen que lo que hacían estaba mal por el hecho de lo que significa la verdadera competencia en el deporte y ni tan siquiera se trataba del béisbol.

El escándalo salió a la luz después que el exlanzador de los Astros Mike Fiers, quien ahora juega con los Atléticos de Oakland, el pasado noviembre, le dijera a “The Athletic” sobre el engaño del robo ilegal de señas del equipo de Houston.

“Fiers sintió que algo tenía que decir, lo hizo y luego tuvimos que ser castigados, porque de lo contrario hubiese sido peor, aunque reconozco que es un asunto difícil, y por el que mucha gente se siente engañada, algo que entiendo”, agregó.

Gattis dijo que los jugadores no estuvieron bajo la presión de Beltrán ni de ningún otro jugador para participar en el esquema de robo de señas.

“La realidad fue muy diferente, nos encontramos con algo que de repente puedes saber lo que te van a lanzar y lo asumes, hay millones de dólares en juego, aunque luego te das cuenta que también personas que salen lastimadas y sobre todo que no era la manera correcta de jugar como deportista”, subrayó Gattis.

El exreceptor defendió a Hinch, del que dijo que podría conocer el plan de los jugadores, pero en absoluto participó o le había gustado, lo mismo que a otros compañeros que estaban molestos por la manera que ahora son vistos.

“No todos estaban muy contentos con el engaño… Eran compañeros de equipo, y tal vez no se sentían en condiciones de decir nada. Y ahora viven con eso. Yo pude haber dicho o hecho algo, pero no lo hice. Definitivamente no”, reconoció Gattis. “Ahora todo ha salido y me alegro que haya triunfado la verdad”.

Gattis reconoció que tras el escándalo, el haber ganado la Serie Mundial ya tenía otra perspectiva, dado que al final se dio con trampa y será algo que les perseguirá por mucho tiempo.

“Estoy tratando de sacar algo positivo de esto, aparte de lo que ahora sabemos y aunque las Grandes Ligas no nos castigaron, lo peor será el abucheo permanente que tendrán que recibir los jugadores de los aficionados, algo que además entiendo”, concluyó Gattis.

