Existencia del pecado de idolatría en la Iglesia Católica

El pueblo dominicano y otros pueblos realizan actividades religiosas pecaminosas que Dios prohíbe. Particularmente, aquí, se promueve, veneración, creencia y fiestas a dioses falsos, como la virgen de la Altagracia, la virgen de Las Mercedes, el Cristo de Bayaguana y muchos otros en nuestro país. Estas prácticas religiosas las realizan, si no todos, la mayoría de los miembros de la Iglesia Católica, a pesar de que las versiones de la Biblia Católica y la que lee, estudia, cree y obedece la comunidad cristiana evangélica las prohíben.

Lo que señalo, lo saben todas las denominaciones evangélicas que proclaman el Nombre de Dios en nuestro país. Sin embargo, hablan poco, desde los púlpitos y las plazas públicas, de lo que representa la práctica de la idolatría, en términos espirituales. No se denuncia como se debe. Más bien, se encubre. Por tanto, es hora de que la verdadera iglesia cristina evangélica le declare la guerra para que las personas que viven ajenas al Evangelio de Jesucristo lo conozcan, crean en él y lo obedezcan.

En vista de ello, invito a los amigos lectores a reflexionar sobre el texto bíblico que van a leer a continuación, para que se den cuenta del pecado al que me refiero y cuál de las iglesias de República Dominicana lo practica, en abierta desobediencia a uno de los mandamientos de Dios. Veamos.

“Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas ni debajo de la tierra.

No te postrarás ante ellas ni les harás culto, porque yo Yahveh, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian.

Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahveh, tu Dios; porque Yahveh no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso”(Éxodo20:1-7)



El texto que acaban de leer fue tomado de la versión Católica de la Biblia Jerusalén Online. Dios se identifica como libertador y prohíbe la práctica del pecado de idolatría. Lo mismo dice la versión Reina Valera. La finalidad es sacar a la luz, cuál de las iglesias de República Dominicana practica el pecado de idolatría y desobedece, en consecuencia, lo que Dios ordena al respecto.

Según el citado texto, Dios está dispuesto a libertar al ser humano de cualquier modalidad de esclavitud pecaminosa en que se encuentre. Por ejemplo, quiere librarlo de la fabricación, venta, compra, adoración, confianza y celebración de fiestas a los ídolos. Por eso, prohíbe esas prácticas religiosas. Sin embargo, religiones como la católica, la musulmana, la budista y el confucionismo, hacen todo esto, por mencionar algunas. ¿Por qué lo hacen?

Lo hacen, porque todas las religiones y sectas tienen un denominador común: han sido creadas por los hombres. Ninguna de ellas la ha creado Dios. Vamos a examinar algunos casos. Hombres que fueron miembros de la Iglesia Primitiva, que fundó Jesucristo, se apartaron de su doctrina, se creyeron dueños de la grey de Dios, quisieron enseñorearse de esas ovejas y fundaron la religión católica, hecho que ayuda a entender por qué el Papa es la cabeza de esa iglesia. (1 Pedro 5:2-3)

Lo mismo ha ocurrido con sectas religiosas como los Testigos de Jehová. Esta fue fundada por Ruhterford Russell. El mormonismo, fue fundado por José Smith; la religión musulmana, por Mahoma; el budismo, por Buda y el confucionismo, fue fundado por Confucio. También existen otras religiones y sectas falsas, que no voy a mencionar.

Analicemos ahora la manera abierta como la Iglesia Católica viola lo que Dios ordena en Éxodo 20:1-7. Esta falsa iglesia, fundada por hombres, permite el uso de materiales como oro, plata, hierro, bronce, yeso, barro, cemento y madera para representar a Dios y a sus ídolos, mediante “esculturas e imágenes” hechas por los hombres.

Leonardo Da Vinci ilustra uno de estos casos. Este artista pintó “La Santa Cena”. Sin embargo, el supuesto rostro que aparece en el centro del cuadro no es el de Jesús. Es el de su amante, pues, Da Vinci era homosexual. Por tanto, su obra es producto de su aberración sexual y de su imaginación. Constituye una blasfemia contra Dios y violación a sus mandamientos.

Por ello y en vista de que Dios es un Espíritu invisible, que nadie lo ve, la Biblia prohíbe que se le represente con imágenes o esculturas. Quien lo hace actúa movido por la imaginación y la superstición y viola, de hecho, sus mandamientos. Sin embargo, ¿qué hace la Iglesia Católica? Permite que se fabriquen estatuas e imágenes para representar “al Dios invisible” y a los ídolos y de esa manera se venden y se compren como una mercancía (parece que el negocio no es malo)

La iglesia apóstata e idólatra se da a la tarea de permitir que sus ídolos se exhiban en distintos lugares. Se exhiben en la sede del Vaticano, en sus altares, en las paredes de sus templos, en las casas y vehículos de sus feligreses, en las oficinas públicas y privadas y en las plazas públicas.

¿Qué otra cosa permite la iglesia impostora sobre los ídolos? Permite que se les hagan cultos, como los de la Virgen de la Altagracia, la Virgen de las Mercedes, La Milagrosa, el Corazón de Jesús, el Cristo de Bayaguana, San Rafael y otros. ¿Para qué los permite? Para que sus feligreses y el público en general los adoren, los reverencien, les prendan velas, le hagan fiestas, para que les hagan y les cumplan promesas, les lleven ofrendas y les pidan favores.

Pero las cosas no se quedan ahí. La Iglesia Católica promueve, organiza, administra, dirige y celebra fiestas oficiales a los ídolos en aquellos países donde mantiene hegemonía e influencia. En nuestro país, por ejemplo, celebra el 21 de Enero de cada año, la fiesta que dedica al ídolo de la Virgen de la Altagracia y el 24 de Setiembre, la fiesta al ídolo de Las Mercedes. Estas festividades se hacen para honrar, glorificar y venerar a la madre de Jesús. Son celebraciones contrarias a Dios, a pesar de Él establece que toda honra y gloria son suyas.

¿Se da usted cuenta de la actitud que asume la Iglesia Católica frente a Dios? ¿Se da usted cuenta de la condición espiritual en que viven los millones de personas que asisten a esta iglesia en la República Dominicana y el resto del mundo? Por favor, preste atención a lo que voy a decir en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo:

Si la Iglesia Católica no deja de invocar falsamente el nombre de Dios; si no se arrepiente de practicar el pecado de idolatría y de muchos otros; si la Iglesia Católica no huye de los ídolos y se vuelve a Dios para que alcance misericordia y perdón; si la Iglesia Católica no guarda los mandamientos de Dios; si la Iglesia Católica no muestra disposición para amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, le sugiero, sinceramente, que salga de ahí y escape por su vida, no vaya a ser cosa, que le suceda lo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra: Dios las destruyó con fuego y azufre desde el cielo. Además, usted sabe lo que dice el refrán: guerra avisada… (Leer Génesis 19:24-29 ; Jeremías 2:11 y Marcos 12:30)

Por: Enrique Aquino Acosta

