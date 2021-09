¿Existe una comisión de disciplina en Fedombal? 

Sin lugar a dudas este año 2021 ha sido muy bueno para el baloncesto dominicano.

Regresó la Liga Nacional de Baloncesto de varones, también la de mujeres; la LNB trajo de nuevo a los equipos Huracanes y Titanes.

Un paso importante se dio con la Liga Nacional de Desarrollo, un evento que ha recibido el apoyo de diferentes empresas e instituciones, principalmente la de Inapa y su director Wellington Arnaud, un amante del baloncesto.

Pero también hemos visto el apoyo del Banreservas para esos eventos; Gloria Reyes, de Supérate, entre otras instituciones. Hasta ahí vamos bien y hay que dar crédito a Rafael Uribe, presidente de Fedombal, quien ha conquistado a esas personalidades, para el respaldo de los eventos del deporte del aro y el balón.

Sin embargo, le he criticado al amigo Uribe sobre el accionar de la seguridad de los eventos de baloncesto en el país; el desorden de los atletas, a veces hasta de los técnicos, dirigentes y directivos.

No es posible que un evento tan lindo como el de la LNBF, que recibió todo el soporte de la prensa y de los patrocinadores, en el último partido de la final tuviera que jugarse a puerta cerrada.

En la final de la LNB (masculino), ya se han armado un par de líos.

El fin de semana se vio en las redes sociales otro problema, esto sucedió en el torneo superior de los Alcarrizos, en donde se vio de todo, menos baloncesto. Sillas rotas, botellas, golpes, en fin, todo era un ring, como si fuera un capítulo de la serie Spartacus.

En el baloncesto distrital y en el de Santiago también hubo problemas de indisciplina, de hecho, nadie ha dicho nada sobre lo que hizo Luis Felipe López, no hay una información sobre las consecuencias de sus actos.

Y si seguimos contando los encuentros desagradables de algunos torneos de baloncesto, esta columna no termina. Al final lo que queremos saber si Fedombal tiene una comisión de disciplina, porque si la hay no trabaja o no sabemos su rol.

El baloncesto dominicano, que desde mi óptica está en un buen sitial, ya que esa disciplina es de las que más se practica en el país y sus tantos torneos que realizan no me deja mentir, debe ponerse los pantalones largos y aglutinar una verdadera comisión de disciplina, porque si las cosas siguen como van, el fanático verá los juegos desde el hogar.

Willitos: Informó este martes en la noche, en Twitter, el colega Baudilio Jiménez que la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago acogió el recurso de apelación presentado por Bartolo Colón y declaró inadmisible la demanda elevada por los doctores Sergio Guzmán y Leonel Liriano.

