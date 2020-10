¿Existe un vínculo entre el cerebro y la familia?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Oom Andrés Blanco, neuro psicólogo y terapeuta familiar, sostuvo este miércoles que el cerebro del ser humano necesita de estímulos externos para madurar, desarrollarse, crecer y poder completar todo su potencial lo cual puede lograrse a través de la conexión con la familia.

“Si no tenemos estímulos externos entonces el cerebro no madura digamos funcionalmente hablando, biológicamente puede llegar a toda su madurez, pero funcionalmente hablando no se desarrolla”, puntualizó Blanco.

El terapeuta familiar emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“El centro epigenético del cerebro durante los 12 0 13 años es la familia definitivamente”, agregó.

El también docente universitario indicó que la familia es la parte neural en el proceso de desarrollo y maduración cerebral en la infancia, para que el cerebro adquiera funciones, capacidades, planificar y organizar, en función de lo que se recibe en la interacción con el medioambiente familiar.

“Si no estamos en un ambiente donde nos ayuden a desarrollar el lenguaje, pues el lenguaje no se desarrolla, igualmente pasa con la inteligencia que no se desarrolla”, aseveró.

Blanco expresó que las facultades cerebrales, en definitiva las funciones ejecutivas, necesitan estar en contacto con el medioambiente para poder consolidarse y desarrollarse.

Igualmente, refirió que tanto los niños como los adolescentes son como son porque los padres y la familia los han formado de una manera determinada.