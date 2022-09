Existe déficit de expertos en cirugía de manos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.-Las manos son de las extremidades más importantes del ser humano, con ellas prácticamente se hace todo; sin embargo, a pesar de que son una parte fundamental hay pocos expertos dedicados a cuidarlas, no se diga curarlas o corregir sus defectos.

A nivel mundial el 30 por ciento de los traumatismos que llegan a urgencias son daños que sufren las manos por accidentes.

Sin embargo, los sistemas de salud no tienen suficientes cirujanos expertos en esta extremidad, lo que lleva a una gran carencia, pero también oportunidad para la formación los profesionales interesados en crecer sus conocimientos y especializarse en este ámbito de la cirugía.

Lo anterior lo señaló el Dr. Jorge Clifton Correa, Profesor Titular del Curso de Alta Especialidad en Cirugía de Mano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y presidente del Grupo Mielina México, durante la graduación de los doctores Daniel Sandoval Franco y Arturo Valladares Ávalos, que terminaron su Curso de Alta especialidad en Cirugía de Mano y Plexo Braquial en la UAG, que es una de las pocas universidades privadas que cuentan con esta alta especialidad en Jalisco.

La Decano de Ciencias de la Salud de la UAG, Dra. Patricia Bustamante Montes, entregó los reconocimientos que avalan la preparación de los doctores y aseguró que el Dr. Sandoval Franco es de los únicos mexicanos, egresado UAG, que cuentan con esta alta especialidad y que se irá a la reconocida Clínica Mayo a prepararse en otras disciplinas de las ciencias de la salud.

El Dr. Clifton Correa expuso, además, que los médicos que aplican para esta alta especialidad son ortopedistas y cirujanos plásticos (se prevé ampliarla a cirujanos generales) y que al ser única les dará oportunidades de crecer de manera profesional.

El programa consiste en un año de estudio de temas básicos y medio año de nivel avanzado con práctica en hospital. Esta especialidad ofrece una alta calidad educativa, forma expertos con capacidad resolutiva de problemas de la anatomía, valores y experiencia.

Los estudiantes de la alta especialidad se preparan en el Hospital Real San José, que cuenta con dos sedes, y es avalado por la UAG y la International Federation of Societies for Surgery of the Hand, entre otras asociaciones de la salud.

“El médico aprende a diagnosticar y tratar problemas relacionados con la mano, congénitos, traumáticos y degenerativos. El médico tiene un entrenamiento detallado en el conocimiento de la anatomía de la mano, tridimensional y milimétrica”, dijo el Dr. Clifton Correa.

El doctor anunció que se espera pronto ofertar dos nuevas altas especialidades, la de Cirugía en Plexo Branquial y la de Nervio Periférico.

