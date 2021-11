Exigencia del control de legalidad del arresto en la medida de coerción

¿Qué es el control previo de la legalidad del arresto? ¿Existe en nuestro orden constitucional y legal?

En Chile y otros países del cono sur, encontramos una audiencia antes de aquella que discute los fundamentos o donde se puede estudiar lo que en el derecho anglo llamamos “causa probable”, aunque no lo tenemos conceptualmente en la República Dominicana, más estudiando de manera lo que establece el artículo 227.1 del Código Procesal Penal, diríamos que tenemos la idea de esa institución en el derecho de nuestro terruño; describiendo el concepto, podríamos decir que es: el estudio de la posibilidad de vinculación razonable con los hechos que se le imputan al ciudadano. En la audiencia de control previo de la legalidad del arresto, o lo que también en doctrina se conoce como “control de detención”, se discuten los fundamentos del arresto llevado a cabo, sea por elementos de índole flagrante o por una orden previa (lo que no indica legalidad desde el punto de vista del derecho sustantivo, sino que pudiera haberse cumplido de manera somera con el derecho adjetivo, pero estos actos deben ser controlados por el juez de las garantías), lo que conlleva a que se discuta más que los hechos y fundamentos de la solicitud de imposición de medidas coercitivas, más bien que se verifiquen los elementos que llevaron al arresto propiamente dicho y también la manera como se ejecutó el mismo, no dejando de lado los recaudos utilizados como fundamento de la actuación.

Como se puede apuntar y anotar el abogado chileno Cristian Arias Vicencio, en su obra que lleva por nombre “El control jurisdiccional de la detención”, donde al momento de comentar sobre el fundamento del control de la detención apunta lo siguiente: “Existe un fundamento constitucional para este control, que es el resguardo de la libertad personal y seguridad individual . Esta garantía constitucional cobra especial importancia como objeto de protección, cuando es el proceso penal el que puede llegar a suprimirla, siendo particularmente critico el ejercicio de pura fuerza que una detención normalmente supone”[1], entonces el fundamento mismo de esta institución de carácter tutelador de derecho, los cuales quedan sobreentendido a nivel procesal penal al igual que a nivel mundial, el hecho de que debe hacerse un ejercicio de control jurisdiccional de la legalidad del arresto. Debido a que esa primera actuación, que en su fundamento mismo sirve como limitador del derecho a la libertad que asiste al ciudadano, por lo cual es obligación del juzgador al momento de ponderar no solo el fondo de la solicitud misma a la hora de establecer los vínculos entre los hechos y el juzgado, sino que se haga un control cautelar de cómo llegó el ciudadano a control de la autoridad, por lo que no es suficiente con decir que existe una orden de arresto.

Si observamos lo que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual tiene rango constitucional en la República Dominicana, tal como lo estipula la misma constitución política en su artículo 74.3 establece que las convenciones que versen sobre derechos humanos ratificadas por la República Dominicana, tienen rango constitucional. Estas normas internacionales inmediatamente pasan a formar parte de la pirámide normativa dominicana, analizándolo más allá de cualquier prejuicio se colocan arriba de la constitución misma, porque estas en unos aspectos se constituyen en normas del ius cogens. Esta convención en su artículo 7.6 establece la garantía que debe tener todo ciudadano a recurrir ante un tribunal a que le sea tutelado su derecho a la libertad personal, de igual forma debemos destacar que no solo hablamos de la garantía constitucional del habeas corpus, aparte que de manera oficiosa el tribunal debe ejercer esta tutela, tomando en cuenta que todo juez del poder judicial es un juez de garantía constitucional.

Si hacemos una lectura comprensiva y minuciosa de los artículos 5, 6 y 8 de la Constitución de la República Dominicana, los cuales nos conversan sobre el fundamento de la Constitución, donde se coloca la dignidad de la persona humana como valor, principio y derecho fundamental de las mismas, quedando claro que el núcleo duro de los derechos fundamentales es constituido por este ente constitucional que tiene tres denominaciones, lo que debe ser tutelado por cualquier tribunal del orden judicial a la hora de tomar una decisión que limita derechos, más en el ámbito de medida de coerción, donde tenemos pocos presupuestos a tomar en cuenta y muchos derechos en juego. Cuando la norma constitucional nos habla de la función esencial del Estado y nos conversa sobre la tutela efectiva de los derechos fundamentales no es como muchos creen que se completa con el cumplimiento propagandístico o establecido en mejores términos con un cumplimiento simplemente de adorno, no obstante el cumplimiento de tutela debe ejecutarse de manera razonable, que permita crear una contención entre el ciudadano y el poder aplastante del monstruo amable[2], que lo representa el Estado.

El fundamento del control previo de la legalidad del arresto podemos verlo de alguna forma concreta sobre la base de una nulidad ab initio, debido a que una actuación ilegal por parte de la autoridad se vincula de manera directa con el proceso, por lo cual crea una inhabilitación en el mismo, por consiguiente no puede ser subsanado en ningún estado de causa, debido a que luego de violentado el derecho, no existe posibilidad de devolverlo al estado natural, sin que se ejecute una sanción en contra de la autoridad y su actuación.

El principio de nulidad ab initio, muy conocido como fundamento de la extinción de dominio, en suma, lo que nos establece es que un acto de ilegalidad no puede generar legalidad y que los fundamentos del segundo acto que quiere tener apariencia de legalidad carecen de valor normativo, puesto que su raíz u origen viene dado por actos que violentan la norma; tales violaciones pueden estar vinculados de forma directa a derechos como: libertad de tránsito o integridad física, además pudiéramos hablar de déficit de motivación en una orden de arresto. Estas violaciones anteriormente mencionadas, no pueden ser validadas por un acto posterior, que quiera tener apariencia de derecho, ya que proviene de actuaciones violatorias de derechos. La autoridad tiene un mandato legal y constitucional a realizar los procedimientos dentro del marco normativo y respetando las garantías que asisten a los ciudadanos, hacer lo contrario deviene en anulación de sus actuaciones en el momento que ilegítimamente lacera el derecho que le asiste a un ciudadano en particular.

Como bien expresa la Constitución dominicana en su artículo 69.10, las actuaciones del debido proceso se hacen obligatorias no solo a las actuaciones jurisdiccionales, más bien administrativas. De esto último es que hoy se hable del debido proceso administrativo, que no solo debe ser tomado en cuenta en el proceso sancionador de la administración, también en todas sus actuaciones de tal modo que pudiéramos hablar de la tutela al derecho a la buena administración que tiene todo ciudadano. Limitar derechos ilegítimamente solo debe traer consigo consecuencias jurídicas a la administración, que a la postre se constituyan en verdaderos correctivos a sus inacciones; hacer lo contrario es constituirse en cómplice de las acciones antijurídicas de la administración. Por lo tanto, es imposible que una actuación ilegal genere derechos o peor aún, que las actuaciones ilegales de la administración sirvan para legitimar su accionar.

Si vamos al estudio de lo que establecen los artículos 167 y 168 de la norma procesal penal dominicana, esto en combinación con lo que establece el artículo 69.8 de la Constitución, lo primero es que la nulidad ab initio genera de alguna manera una nulidad procesal por violación a derechos fundamentales, en vista de que de los artículos antes mencionados se establece de manera expresa, que no es posible cuando se violen garantías o derechos del imputado renovar o rectificar o cumplir, con elementos de pruebas o “actos defectuosos”, no se puede rectificar el error por parte de la administración. En el caso de la limitación al derecho a la libertad de tránsito, no solo se puede violentar ese derecho, no obstante que en relación con el mismo, se puede violentar la garantía del debido proceso, la seguridad jurídica, tomando en cuenta que colocar la espalda a las acciones jurídicas establecidas, deviene en muestra de que se viola el ordenamiento jurídico, cuyo fin es organizar la sociedad.

En vista de que el profesor Manuel Miranda Estrampes[3], establece que cuando realiza un estudio sobre la prueba ilícita (que es la que se obtiene violando derechos fundamentales), hablándonos del efecto reflejo de los actos y pruebas que se obtienen violentando derechos, lo conectamos con la nulidad ab initio, donde a la luz de actuaciones ilícitas, se quiere dar una apariencia de legalidad, lo cual resulta dentro del marco de lo legal, imposible y no viable cuando se quiere respetar los derechos de las personas. Algo que resulta cada vez mas utilizado, es querer solicitar ordenes de arresto para validar actuaciones ilegítimas, cuando esto sucede las segundas actuaciones, aunque tenga apariencia de legalidad, en el fondo son como una manzana que tiene un buen aspecto en su tejido, pero que realmente está podrida, por ende no es posible usarla como sustento de un proceso; algo que aunque las partes deben estar pendientes, es deber del juez obrar en procura de que se de esta tutela, siempre apelando a su mandato constitucional, es decir “tutela efectiva de los derechos fundamentales”, no que se convierta la labor judicial en una mera caricatura.

En un paper del profesor Miranda, nos habla de que la exclusión de la prueba ilícita y los actos sobre los cuales se fundamenta no solo alcanza al rechazo de sus actos, también a toda prueba u acto derivado de esas primeras movidas al margen de la legalidad y que violan derechos y garantías constitucionalmente establecidas.

Los entes operativos en la persecución del delito, tales como: el Ministerio Público y los agentes de seguridad, las agencias de investigación; deben controlar sus actuaciones, siempre procurando que las mismas se enmarquen en el respeto de los derechos, en un primer momento la labor de control la ejerce el órgano fiscal y en un segundo quien debe controlar a quien controla, lo será la jurisdicción, para lo cual el juez de la medida de coerción se debe constituir en un juez de las debidas garantías. Al respecto el profesor Juan Fernández Carrasquilla, se expresa en su libro “El derecho penal actual: perfil y contornos”, cuando nos habla de la obligación de tutela judicial expresando lo siguiente:

“ El legislador, pues va de la mano de la constitución – de las valoraciones comunitarias a su positivización en una ley dotada de sentido constitucional, en tanto que el juez parte del derecho positivo (normas supra legales, ley, principios generales del derecho, equidad) para reconstruir las valoraciones inspiradoras del legislador y de la mano de estas restablecer el sentido más razonable posible del texto legal vigente, también a la luz de los cánones constitucionales y en procura de la mayor protección posible de los derechos .

Así, pues, la interpretación judicial del derecho nunca es una aséptica tarea intelectiva de la lógica jurídica formal, sino que al mismo tiempo es una labor valorativa de reconstrucción y revitalización en cada caso de las valoraciones políticas o político-criminales de ordenamiento jurídico, pero usando en cada caso la constitución y los tratados como filtro activo ”.[4]

De lo anterior, como señala el profesor Juan Fernández Carrasquilla, debemos apuntar que es un deber del Poder judicial, en procura de tutelar principios procesales como la supremacía de la constitución y los tratados que se hacen vinculante a la norma procesal penal a través del artículo primero de la norma anteriormente citada, por lo cual se hace exigible que en la medida de coerción se haga el análisis judicial al arresto, colocando el tribunal una sanción a las actuaciones dolosas de parte del órgano investigador, tomando en cuenta que la sanción como establece el tratamiento de la prueba ilícita en el derecho probatorio estadounidense es para reeducar a los actores estatales y así no hacer de actos violatorios de derechos fundamentales el día a día del actuar de la administración.

Los actos de la administración siempre deben estar sujetos a un control de legalidad, el cual tiene como elementos controles, la proporcionalidad y la razonabilidad. El control de razonabilidad ligado al sistema normativo de la República Dominicana, no solo a través del artículo 74.4 de la norma constitucional, sino mediante decisiones del Tribunal Constitucional dominicano, quien asumió jurisprudencia de la sala constitucional colombiana, en donde, nos damos cuenta que el fin no justifica los medios empleados, dejando claramente la importancia del respeto a los parámetros legalmente establecidos, lo que coloca a los órganos que no tienen legitimación directa en su verdadera legitimidad, debido a que solo y solo en el respeto a las normativas la encuentran. En ese mismo sentido de ideas se expresa el profesor Eduardo Jorge Prats, en su libro: “Derecho Constitucional, volumen I”, donde conversándonos sobre la razonabilidad y el test que debe aplicarse al efecto, dice en su página 427, lo siguiente:

“ El análisis o test de razonabilidad implica determinar si, entre diversos medios igualmente posibles para alcanzar un fin, se optó por el más o menos restrictivo para los derechos fundamentales afectados. Una vez realizado este análisis, se debe determinar si el medio escogido para lograr la finalidad de la medida es el más severo cuando el legislador, la administración o el juez disponía de un menú de opciones más benignas y menos restrictivas que el medio escogido y que también seria conducente al fin perseguido. En otras palabras, y como bien ha establecido nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia constitucional comparada, para que una medida sea razonable se requiere: (i) proporción en el medio elegido para promover un fin valido; (ii) que no haya una alternativa menos restrictiva para el derecho que se limita (sentencia TC 44/12)”.[5]

En definitiva, se hace más que nunca necesario que no solo los litigantes exijan al tribunal de la medida de coerción, el control previo de la legalidad del arresto, sino que los jueces de la atención permanente, sirvan como reales filtros de legalidad y tutela de los derechos fundamentales, ejerciendo a petición de parte u oficio el control previo de la legalidad del arresto, no despachándose con que esa no es la etapa, siempre y siempre será la etapa en cuestión de tutela de derechos fundamentales, máxime cuando estamos en la génesis del proceso, enviar mensajes correctivos, nunca está de más, esto último en procura de que quizás mañana podamos iniciar a tener un Estado constitucional de Derecho. En ese mismo orden se expresa la ex magistrada del Tribunal constitucional dominicano, licenciada Katia Miguelina Jiménez, en un escrito publicado en el libro: “Neoconstitucionalismo y Estado Democrático de Derecho, Tomo I”, donde la misma establece en su página 177, lo siguiente: “… En definitiva el juez del Estado Constitucional nunca mira para otro lado , cuando a su alrededor se están produciendo graves violaciones de derechos humanos , dado que el nunca legaliza arbitrariedad .”[6].

Por Shesnel Alejandro Calcaño Mena

