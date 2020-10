Exigen eliminar puertos de bicicletas rentadas en el Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Una coalición de varias organizaciones comunitarias, protestó ayer jueves en la noche para exigir que las autoridades municipales eliminen los puertos de bicicletas rentadas que mantiene la empresa “Citibike”, filial del banco CitiBank en base a un contrato con el ayuntamiento y responsabilizaron al concejal Ydanis Rodríguez de ser cómplice de la situación.

Los activistas, dirigentes de las organizaciones Coalición de Vecinos en Defensa del Alto Manhattan, Coalición de Líderes, Núcleo Extraordinario Independiente, Agenda Dominicana y otras, coincidieron en denunciar que con el visto bueno del concejal Rodríguez, presidente del Comité de Transporte en el Concejo Municipal y supuestamente representante de los dominicanos en el distrito 10, la referida empresa a través de un jugoso contrato con el cabildo, se está apoderando de los espacios que necesitan las familias del Alto Manhattan para estacionar sus vehículos.

Señalaron que ante la falta de estacionamientos públicos, es sabido de todos, que cuando se llega del trabajo a la casa, es muy difícil hallar en las calles un estacionamiento disponible para aparcar los vehículos, por lo que es impermisible que se negocie con una empresa monopólica como “Citibike” para suplantar esos espacios.

Mostrando carteles y lanzando consignas, la protesta, dirigida por Guillermo Pérez (Alí), Ana Vargas, Tirso Santiago Piña, Francisco Spies, Ramón Burgos, Benny Toribio y muchos otros, se realizó en la intersección de la avenida Saint Nicholas y la calle 171, donde se ha instalado uno de los estacionamientos de las bicicletas.

Los activistas aclararon que ninguno de ellos, tiene nada contra el uso de las bicicletas, pero es totalmente inadmisible que el concejal Rodríguez haya negociado con la ciudad para traer al Alto Manhattan los puertos donde se aparca el vehículo de dos ruedas.

“La comunidad está aquí en contra de los abusos de la compañía Citibike, junto con el concejal Ydanis Rodríguez, la presidenta del condado de Manhattan Gale Brewer, el senados Robert Jackson y el asambleísta Al Taylor, porque los cuatro ahora son voceros y representantes de esa empresa en contra de la tranquilidad espiritual de nuestra gente”, dijo Pérez.

“Estamos perdiendo alrededor de 500 espacios de parqueos porque en cada esquina están instalando entre 25 a 32 espacios para bicicletas, lo que significa que donde quiera que mantienen las bicicletas hemos perdido entre ocho a 10 estacionamientos”, agregó.

“Citibike ya ha instalado 60 espacios en Washington Heitghs e Inwood, ya establecidos y todavía les faltan unos 30 más para completar 90”, denunció Pérez.

Vargas, sostuvo que las bicicletas son un negocio que tienen los oficiales electos y se cogen entre siete a ocho parqueos.

“Ydanis dijo declaraciones en el canal 47, anunciando que en el área de West Farms en El Bronx, van a seguir poniendo bicicletas, además de todos los distritos que ellos representan”, agregó Vargas.

Explicó que los más afectados son los conductores privados y los taxistas, que ahora no encuentran espacios para estacionarse debido a que están siendo ocupados por las bicicletas.

Spies, dijo que hay un mal uso de los estacionamientos que la comunidad no tiene, pero hay que pagar los medidores de tiempo (Meter), aclarando que no está en contra de las bicicletas, pero exige que se busquen otros lugares para no suplantar los espacios que le corresponde a la comunidad.

Toribio dijo que tiene bicicleta propia, pero el problema es el de que las bicicletas están suplantando los que corresponden a la comunidad. Detalló que las 32 bicicletas en el puerto de la calle 171, equivale a un espacio que puede ser ocupado por seis carros.

Piña, sostuvo que las avenidas y las calles están divididas limitando que la gente pueda aparcarse y ahora traen las bicicletas.

“Si limitan el acceso a los estacionamientos, tienen que eliminar el pago de los Meter, porque se trata de un gran problema para la gente trabajadora que tiene que viajar a otros estados y condados”, añadió.

“Esto es parte del aumento de la presión del alcalde contra las comunidades pobres, creando una crisis social que obligará a protestas en las calles. Estoy esperando el ultimátum de los dominicanos en la diáspora por el irrespeto de los oficiales electos a los que votan por ellos, como el concejal Ydanis Rodríguez”, dijo Piña.

Denunció que “esto es un gran negocio en el que hay muchísimo dinero envuelto, por lo que el concejal ni ninguno de los electos, van a hacer nada para resolverlo”.

Burgos dijo que usaba bicicletas en la República Dominicana, pero está en desacuerdo con lo que está pasando con las bicicletas de Citibike.

Los activistas adelantaron que las protestas continuarán en todas las áreas donde se están instalando los puertos de las bicicletas.