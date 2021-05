Exigen a diputada de la Fuerza del Pueblo presentar declaración jurada de bienes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Partido Alianza País exigió este martes a la diputada de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional Lourdes Aybar la presentación cuanto antes de su declaración jurada de bienes.

Francisco Tavárez, dirigente de la organización demandante informó que ésta se encuentra entre los funcionarios públicos que aun no han presentado su declaración a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana como manda la Ley.

“Dentro de los funcionarios que aún no cumplen con esta disposición, según el medio señalado y la institución que regula el cumplimiento de la Ley No. 311-14, está usted. Esperamos pueda en un corto plazo depositarla y evitar que la ciudadanía que representa, no nos sintamos avergonzados por esta situación”, manifestó Tavárez en una comunicación entregada en la oficina de la legisladora en la Cámara de Diputados.

Indicó además que todo funcionario público debe estar sometido al imperio de la ley, por lo que resulta ser un imperativo que los representantes del poder legislativo sean los primeros en hacer cumplir al pie de la letra lo indicado por las legislaciones que en materia de transparencia y declaración patrimonial se han adoptado en el país.

Se recuerda que unos 3,919 funcionarios públicos, de la actual y pasada administración, no han cumplido con este requisito, el cual, para los casos de funcionarios electos por voto popular, no existen sanciones explícitas.