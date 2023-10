Exhumarán cadáver de niña con dengue para determinar causa real de su muerte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Pérez Vidal, urólogo y padre de la niña de 13 años que falleció la semana pasada contagiada de dengue, informó este jueves que el cuerpo de su descendiente será exhumado para determinar la causa real de su muerte, ya que según dijo, no murió por la enfermedad sino por una supuesta negligencia médica en la Plaza de la Salud.

“Mañana va a haber una exhumación del cadáver de la niña… vamos a investigar la causa, tenemos el expediente, un expediente que duraron 10 días para darmelo, completamente maquillado, completamente cotejado”, manifestó.

Durante una entrevista en el “Sol de la Mañana”, el galeno negó las versiones de que su progenie llegara al citado centro de salud con anasarca (Edema generalizado que se caracteriza por una excesiva colección líquida en el espacio extravascular o intersticial), así como con fallo multiorgánico.

“Eso es falso, el señor director de la Plaza de la Salud y a directora de la Unidad de Cuidados Intensivos, que no voy a mencionar su nombre aquí porque lo vamos a mencionar más adelante en otros escenarios, yo quiero que no me la maten dos veces porque no se lo voy a permitir, como padre no les voy a permitir que maten mi hija dos veces”, enfatizó.

Al ser preguntado sobre la razón por la que cree que pereció la infante, dijo que: “Por negligencia médica, ella no tenía que morir por dengue, aunque tuviera dengue”.

De igual forma, se refirió al alto costo de los tratamientos para la enfermedad, asegurando que gastó tres millones de pesos para salvarle la vida a su hija y que un colega gastó 400 mil pesos en su hijo que también tenía dengue.

También negó que las personas no acudan a tiempo al médico con los primeros síntomas de dengue.

Para el doctor ya van más de 100 personas que mueren por dengue en República Dominicana, lo cual debe se atendido por el Gobierno.

Hace día, Pérez Vidal solicitó a través de una carta a la Procuraduría General de la República abrir una investigación para obtener las respuestas claras sobre las prácticas médicas que rodearon la atención de su hija María José, y con ello el presunto uso y abuso de medicamentos.