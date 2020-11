Exhortan a pequeños comerciantes NY aplicar para ayuda 10 mil dólares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos (UBA) en Nueva York, el dominicano Radhamés Rodríguez, exhortó a sus afiliados y no afiliados comerciantes, aplicar para un préstamo de 10 mil dólares que se está otorgando a los pequeños negocios en los cinco condados.

Sostuvo que la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales (LISC-NYC), lanzó el llamado a los negocios de minorías y mujeres de la Gran Manzana, para que se beneficien del Fondo de Ayuda y Recuperación para pequeñas empresas, que están luchando para no quedar sepultados con la pandemia.

Aseguró que el dinero puede utilizarse en gastos de nómina, alquiler, gastos generales, mejoras en tecnología e infraestructura, marketing, capacitación a empleados, entre otros gastos comerciales.

Este programa está dirigido a negocios que no tengan ingresos anuales superiores a los 500 mil dólares, y estén ubicados en vecindarios mayormente impactados por la pandemia, deben tener menos de 20 empleados registrados y activos formalmente durante por lo menos un año, sostuvo.

Entre los vecindarios en Manhattan figuran: Washington Heights, Inwood, Morningside Heights, East Harlem, West Harlem, Central Harlem, Lower East Side y Chinatown.

En El Bronx: Bedford Park, Crotona Park East, Highbridge-Concourse, Longwood, Melrose, Morrisania, Mott Haven, Norwood y Wakefield. En Brooklyn: Bedford Stuyvesant, Brownsville, además, Central Brooklyn, Cypress Hills y East New York.

En Queens: Astoria, Briarwood, Broad Channel, Corona, Jackson Heights, Jamaica, Long Island City, Ravenswood, Richmond Hill, Queensbridge y The Rockaways; y en Staten Island: Stapleton, St. George y Tompkinsville.

Los interesados pueden comunicarse con la Cámara de Comercio de Mujeres de NY al (212) 491-9640 o por email: assistance@nywcc.org. También pueden hacer la gestión a través de las siguientes organizaciones: En Manhattan: Asian Americans for Equality (AAFE), Harlem Park to Park, New York Women’s Chamber of Commerce, Uptown Grand Central, y West Harlem Group Assistance.

En El Bronx: Mosholu Preservation Corporation, Women’s Housing and Economic Development Corporation (WHEDco), y en Brooklyn: Bedford Stuyvesant Restoration Corporation, Bridge Street, Development Corporation, Brooklyn Navy Yard Development Corporation y Cypress Hills Local.

En Queens: Asian Americans for Equality (AAFE), Chhaya Community Development Corporation, Greater Jamaica Development Corporation, Long Island City Partnership y Rockaway Development & Revitalization Corporation; y en Staten Island: Staten Island Chamber of Commerce.

Para más información, puedes visitar: https://www.lisc.org/ media/filer_public/ed/bf/ edbfae95-fcfa-404a-806f- 964832c89bc2/small_business_ relief_fund_two_pager_spanish. pdf .