Exhortan a detección temprana de enfermedades en Día Mundial del Riñón

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de sensibilizar, crear conciencia en la sociedad sobre la importancia del cuidado de los riñones, a través de la promoción de hábitos de vida saludables, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en coordinación con la Sociedad Dominicana de Nefrología conmemoró el “Día Mundial del Riñón”.

En el país el primer registro oficial de pacientes renales realizado en el año 2020 reportó un total de 4,265, con una incidencia de 1,141 pacientes, dando como resultado que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en etapa dialítica es de 4.18% por 10,000 habitantes.

La actividad conmemorativa de este día estuvo encabezada por el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, quien destacó la importancia de la Jornada Nacional de Examen de Orina, desarrollada por el Ministerio de Salud, con el propósito de detectar enfermedades, entre estas, las del riñón que muchas veces se presentan de manera silente en los pacientes.

«La presencia de enfermedades renales representan la 11va causa de muerte en el mundo, por lo que el Mispas como organismo rector, ejecuta acciones dirigidas a la promoción, prevención y diagnóstico de este padecimiento. Esta es una enfermedad muy difícil, por todo lo que implica. No obstante, no queremos enfocarnos en diálisis, sino en prevenir y promover para no llegar a ello», indicó el viceministro.

Destacó además el aporte que representa la formación del personal en el cuidado especializado de los pacientes, con la finalidad de brindar la atención oportuna y necesaria, que se traduce en beneficio tanto para el paciente como para el sistema de salud.

En ese sentido la doctora Yocastia de Jesús, directora de Salud Colectiva, dijo que este año el lema «Prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables» se refiere a aquellos pacientes que desconocían tener enfermedad renal y que muchas veces son detectadas al momento de requerir diálisis, resaltando la importancia que la detección temprana se logra con un simple examen de orina.

Dijo también que la Jornada Nacional de Examen de Orina, es muestra del compromiso que tiene el Ministerio de Salud Pública de enfrentar esta problemática que para el país representa grandes inversiones, en una enfermedad que puede ser evitada por medio a los cambios en los hábitos alimenticios, ejercicios y otras actividades saludables.

Mientras que el doctor Nelson Rodríguez, director de Investigación, presentó los resultados obtenidos por la Jornada Nacional de Examen de Orina, donde fueron evaluadas unas 10,965 personas mayores de 18 años con la finalidad de promover la salud. Quien recomendó incorporar buenos hábitos alimenticios, así como la evaluación y seguimiento médico de los riñones y las vías urinarias como estrategia de prevención de enfermedades.

En el acto, la doctora Bania Batista, consultora nacional ante enfermedades crónicas no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, dijo que se busca llamar la atención y crear una campaña colaborativa entre instituciones y ampliar la investigación.

Participó además, la doctora Eliana Diná, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, quien expresó ´´Queremos llevar el mensaje de prevención, esta es la enfermedad que para el país es extremadamente costosa, por esto valoramos y aplaudimos el trajo del MISPAS que sale a buscar a los pacientes, los detectan, esta es la mejor prevención y promoción´´.

Día Mundial del Riñón y estadísticas

El Día Mundial del Riñón se celebra cada segundo jueves del mes de marzo de cada año. Este año el lema del Día Mundial del Riñón es: «Prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables». Lo inesperado hace referencia a los desastres medioambientales o humanos, ya sean terremotos, guerras, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, pandemias y epidemias. En estas circunstancias, los afectados por enfermedades crónicas como los pacientes renales necesitan mayor apoyo y preparación.

La insuficiencia renal crónica, es responsable de 2,4 millones de muertes anuales, muchas de ellas de forma prematura, por la falta de acceso a diálisis, hemodiálisis y trasplante. Su evolución se da de forma silente, situación que eleva la posibilidad de ser diagnosticada en estadios más avanzados, con consecuencias y complicaciones mayores en la persona afectada, su entorno familiar y laboral.

El Programa de Enfermedad Crónicas del Ministerio de Salud en coordinación con la Sociedad de Nefrología, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Nutrición de Centro América, Panamá y República Dominicana preparó el segundo Curso básico manejo integral del paciente con enfermedad renal crónica, donde entregó certificados a los participantes.

