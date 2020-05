Exhortan a bases PLD votar por Leonel para evitar colapso económico y social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) en la seccional de Nueva York, Vladimir Reyes, manifestó hoy que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo no está preparado ni en condiciones políticas para dirigir a la nación dominicana, en un momento en que el sector productivo nacional, será conmovido drásticamente como consecuencia del coronavirus y sus efectos colaterales.

Reyes advierte que el país no puede ni debe cometer el error de votar el 5 de julio, a favor de quienes no tienen las formulas correctas para conducir al país por el trayecto seguro que exigen las circunstancias que vive el mundo después de la pandemia Covid–19.

Destacó que Leonel Fernández es el único por su experiencia en manejos de crisis que puede encarar las dificultades que le vienen al país en los próximos meses.

“Gonzalo Castillo no está preparado para gobernar nuestro país, pero tampoco está en capacidad de competir con el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, porque él no prende como oferta electoral, razón por la cual no ha podido granjearse el respaldo popular para colocarse en segundo lugar.

Dijo que llegó el momento de que los peledeístas de las bases respalden a su líder histórico, Leonel Fernández, porque ha sido el único que en lo particular ha estado interesado por ellos y por el pueblo dominicano en general, como lo demostró en las tres ocasiones que le tocó gobernar la nación.

“Leonel conoce más que nadie como piensan las bases del PLD y cuál es la situación que atraviesan producto del olvido por parte del PLD y las autoridades gubernamentales. Y es por esto que él está interesado en el próximo gobierno suyo, en proporcionarles poder para que éstos encaren con energía los acuciantes problemas que gravitan en sus respectivas demarcaciones”, subrayó el líder juvenil pueblista.

Reyes valoró como positiva y patriótica las renuncias masivas de militantes de todos los niveles de direcciones municipales y provinciales del PLD, que a diario pasan apoyar en todo el país, la candidatura invencible de Leonel y la FP, para evitar el retroceso económico y social del pueblo.

Indicó que miles de dirigentes juveniles del PLD y de otras fuerzas políticas renuncian de sus entidades para sumarse al proyecto de nación, que encarna el ex presidente de la República, en el entendido que él es el único que cuenta con experiencia demostrada para garantizar la estabilidad política y económica de la nación y así retomar el progreso y el desarrollo.

Sostuvo que las renuncias que se originan en el PLD, es debido a que ya es evidente que Leonel se encuentra en el segundo lugar con posibilidades de seguir creciendo para en una segura segunda vuelta, vencer sin problemas al PRM y a Luis Abinader. “De eso no hay dudas”, acotó.

“Si eres de los que está pensando en renunciar, del PLD, no lo pienses más, ya que esto solo se detendrá cuando Leonel sea el presidente de todos los dominicanos. De ahí que mientras más crezcan los aguacates mejor será la cosecha para todos”,

Precisó que PLD tiene muchos talentos que pueden sacar a ese partido hacia adelante con un nuevo liderazgo, pero tienen que estar conscientes de que su integridad partidaria estaría en peligro, si por tozudez o animadversión, permiten que el PRM llegue al poder, por no apoyar a quien fuera su presidente y líder, en el camino hacia el poder.

Instó a los peledeístas apoyar desde ya a Leonel Fernández y en una eventual segunda vuelta la base del PLD debe votar con el corazón, y entender que si no lo hacen por Leonel, estarán fuera del poder por mucho tiempo, por lo que no es momento de invento, sino de seguir por el Camino seguro que representa Leonel.

Anuncios

Relacionado