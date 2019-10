Exguardia de las SS enfrenta cargos por la muerte de 5,230 personas durante régimen nazi

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un exguardia que prestó servicios para las SS dentro de un campo de concentración nazi enfrenta cargos delante de un jurado que lo acusa por el asesinato de unas 5,230 personas que fueron víctimas del régimen de Adolf Hitler y el Holocausto.

El hombre identificado como Bruno Dey, de 93 años de edad, tenía unos 17 años cuando ingresó a las filas de las SS- Totenkopfverbande o “Unidades de la Cabeza de la Muerte”, la cual estaba ubicada en el campo de concentración de Stutthof cerca de la localidad de Danzig, ahora conocida como Gdansk, en Polonia.

En dicho lugar murieron alrededor de 65,000 personas antes de que los soviéticos lo liberaran el 10 de mayo de 1945.

“Como guardia de las SS en el campo de concentración de Stutthof entre agosto de 1944 y abril de 1945, se cree que Bruno Dey prestó apoyo al horrible asesinato de prisioneros judíos en particular”, dijeron los fiscales en un comunicado.

Según se aprecia en las imágenes, Dey, que ahora está en silla de ruedas, tapó su rostro con un folder, color rojo, al estar frente al tribunal.

Asimismo, los fiscales indicaron que el acusado no era un ferviente adorador de la ideología nazi, pero que tampoco hizo nada por desafiar al régimen de los nazis que mataron al pueblo judío.

De su parte el abogado de Dey dijo que su cliente respaldaba sus declaraciones a las autoridades.

“Yo no estuve al frente de las matanzas, conmigo o sin mí como quieran cometían los asesinatos. Yo fui enviado a ser guardia de vigilancia por mi problema cardíaco, no me consideraron apto para el otro puesto”, declaró el acusado.

Pero señaló que la acusación no lo vincula con ningún asesinato específico, y que dependerá de la corte decidir si solo hacer guardia en una torre de vigilancia es suficiente para condenarlo.

A pesar de su avanzada edad, Dey está siendo juzgado por un tribunal de menores porque tenía 17 años cuando trabajó por primera vez en el campo.

Dey, que ahora vive en Hamburgo, se convirtió en panadero después de la guerra. Casado con dos hijas, complementó sus ingresos también conduciendo un camión antes de asumir un trabajo en mantenimiento de edificios.

Se ha considerado que Dey es apto para ser juzgado, pero las sesiones de la corte se limitarán a dos horas al día, y están programadas para realizarse solo dos veces por semana.

Los trabajadores médicos también estarán disponibles para controlarlo durante el juicio, y se tomarán descansos cada 45 minutos.

