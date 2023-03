Exgobernadora de Santiago asegura Abinader no podrá articular reelección presidencial

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – “El gobierno del presidente Luis Abinader ha subestimado la capacidad de análisis de la población dominicana, pues el mandatario se ha instalado en su posición rodeado de poder, creyendo que todo lo que él diga es ley y constitución y de sus asesores pagados con el dinero del pueblo” indicó la exgobernadora de Santiago, Aura Toribio.

Sobre los sometimientos a la justicia de exfuncionarios precisó que, que la justicia es tuerta porque mira para un solo lado y que tiene un solo color, al insinuar que solo se persigue a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aseguró que el presidente Luis Abinader no ha hecho nada por este país y tampoco podrá hacerlo, porque el tiempo se le fue. “Quien no hizo nada en dos años y medio, en un año y medio no hará nada, más cuando sabemos que nos acercamos a un año reeleccionista”.

Dijo además que hay gente que no tiene visión, planes, proyectos y no tienen intención de gobernar.

Sostuvo, que el presidente siempre goza de una buena condición económica, porque su padre fue un hombre muy fajador, pero la diferencia entre el padre e hijo es grande. “Tenemos un padre muy fructífero y un hijo fracasado”, enfatizó.

Por Dayleny Valenzuela

