Exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie se presentará a las primarias republicanas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie se sumará a la contienda por la candidatura republicana a la Casa Blanca y ya cuenta con un Comité de Acción Política (PAC) que apoya su aspiración, que lo enfrentará a una extensa lista de candidatos entre los que despunta el expresidente Donald Trump, a quien Christie apoyó en 2016 tras una primera candidatura fracasada.

Se espera que Christie, que gobernó Nueva Jersey entre 2010 y 2018, anuncie su candidatura dentro de las próximas dos semanas, según adelanta hoy The New York Times y, de esta forma, volvería a luchar por la nominación republicana por segunda ocasión.

Christie, un crítico de su examigo Trump de 60 años, ha dicho que la nominación del expresidente sería «mala para el Partido Republicano» y permitiría que el actual presidente y candidato demócrata Joe Biden revalide un segundo mandato en las elecciones del próximo año.

La relación entre Christie y Trump terminó cuando el entonces presidente insistió en que le habían robado las elecciones de 2020, que ganó Biden.

El exgobernador se retiró de la primera contienda porque su candidatura no tuvo la acogida que esperaba entre las huestes republicanas.

El PAC pro Christie «Tell It Like It Is» (di las cosas como son) estará presidido por William P. Palatucci, asesor de Christie durante muchos años y miembro del Comité Nacional del Partido Republicano.

Christie “está dispuesto a confrontar las duras verdades que actualmente amenazan el futuro del Partido Republicano”, ha dicho Brian Jones, que tendrá a su cargo poner en marcha la campaña del PAC y que en 2008 asesoró la campaña presidencial del entonces senador John McCain y en 2012 la de Mitt Romney.

“Ahora más que nunca necesitamos líderes que tengan el coraje de decir no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar”, indicó además Jones en un comunicado citado por el Times.

Otros aspirantes a la nominación republicana incluyen al gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exembajadora de EEUU ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador Tim Scott y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. El exvicepresidente Mike Pende podría entrar también a la contienda.

