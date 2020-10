Exgerente de los Astros dice MLB sabe Medias Rojas y Yankees robaron señales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exgerente general de los Astros de Houston, Jeff Luhnow, fue una de las figuras que sufrió con mayor severidad, las consecuencias del escándalo de robo de señas mediante herramientas tecnológicas, ocurrido en el 2017, que terminó con su despido por parte de la organización.

El exejecutivo de béisbol, quien también fue suspendido por un año Por MLB, ha señalado en una entrevista que tanto los Medias Rojas de Boston, como los Yankees de New York, implementaron tecnología para robar señas, a sabiendas de las Grandes Ligas y no fueron sancionados.

The #Astros cheating scandal rocked MLB. Jeff Luhnow hasn’t given his perspective until now.

I appreciate Jeff & his family trusting me with his first interview since being fired.

Our half-hour exclusive interview will air Monday at 6:30pm on KPRC. pic.twitter.com/Ab5tjTBRqZ

— Vanessa Richardson (@SportsVanessa) October 18, 2020