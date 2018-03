Exfiscal en Nueva York dice que Trump no criticaría a Putin aunque matase a alguien

EL NUEVO DIARIO, Nueva York.- El exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York Preet Bharara afirmó este viernes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no se atrevería a criticar a su colega ruso, Vladimir Putin, ni aunque éste “se plantase en la Quinta Avenida y disparase a alguien”.

Bharara fue uno de los fiscales más mediáticos de Estados Unidos y alcanzó cierta notoriedad al sentar en el banquillo de los acusados a importantes terroristas, narcotraficantes y empresarios de Wall Street.

El exfiscal, que fue destituido por la administración Trump el año pasado, participó en PutiCon, un evento que reunió en Nueva York a varios de los enemigos más granados del Kremlin, y que contó con minuciosas medidas de seguridad.

“Me ha criticado personalmente el presidente de Turquía (Recep Tayyip Erdogan). Putin me ha prohibido entrar en su país y fui despedido por Trump. Hay veces que es mejor juzgar a alguien por sus enemigos y no me importa en absoluto que lo hagan conmigo”, dijo Bharara en su presentación.

El antiguo fiscal de Nueva York preguntó “qué más necesita” Trump para “denunciar” las acciones rusas que “debilitan” la democracia estadounidense.

“Él ha criticado a gente con discapacidades, a viudas, a las familias de los caídos, a veteranos estadounidenses y a prisioneros de guerra, pero en lo que respecta a Vladimir Putin, nada”, indicó.

“Al final del día, independientemente de si Putin es o no un criminal, de lo que no hay duda es de que es un saqueador, un espía, un entrometido, un propagandista, y a Trump parece no importarle”, añadió.

Bharara recordó cuando su oficina ordenó detener al empresario turco Reza Zarrab, acusado de pertenecer a una organización internacional criminal y de lavar dinero, aprovechando que pasaba unas vacaciones en Disney World.

Ese día ganó 8.000 seguidores en Twitter, casi todos turcos, lo que achaca a que se “pensaban que nunca verían a alguien ser juzgado si era poderoso o si estaba conectado a gente poderosa”.

El exfiscal explicó que Erdogan presionó al exvicepresidente Joe Biden para que lo destituyesen, y recordó entre risas que algunos ciudadanos turcos estaban tan agradecidos que le ofrecían kebabs.

Bharara conversó hoy con el empresario de origen estadounidense Bill Browder, que en su momento llegó a ser el mayor inversor extranjero en Rusia, y que fue vetado en el país tras destapar la corrupción de las compañías en las que invertía.

Browder es el impulsor de la “Ley Magnitsky”, que lleva el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, que murió en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar para su firma un supuesto fraude fiscal del Gobierno ruso.

El empresario recordó que Putin reaccionó de una manera muy “emocional” a la ley, aprobada en 2012, ya que poco después prohibió la adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses.

Browder dijo que se están tramitando leyes similares a la Magnistky en países como Ucrania, Australia, Suecia o Dinamarca, y lamentó que en lugares como Reino Unido haya “lobby” rusos que trabajen para que leyes de ese estilo no vean la luz.