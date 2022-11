Exesposa de superintendente de Pensiones revela fue víctima de golpiza por parte del funcionario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Tras cuatro años de haber ocurrido, Aurora Díaz, exesposa del superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao, reveló a través de un mensaje colgado en su cuenta de Instagram, que el funcionario le propinó una golpiza que le dejó desfigurado el rostro.

Díaz, en el video que colgó en su red social manifestó que salió del país y que, por temor a su expareja tenía miedo de regresar, “porque esta persona seguía siendo funcionario público y con todo el poder a sus pies”.

Ahora la misma víctima rompió el silencio, al indicar que es vergonzoso el abuso psicológico al que la tiene el superintendente de Pensiones, situación de la que ya está cansada.

“Hace 4 años, estas imágenes la publicaron y todo el mundo me culpó, en vez de indagar qué pasó? Hoy las publico yo, ya no me avergüenzan. El abuso sicológico al que me tiene Ramón Emilio Contreras Genao es más vergonzoso”, dice el mensaje que publicó Díaz.

Agregó que: “Ya vasta! Estoy en mi país y llegué a mi casa, el hogar de mis hijos, y el mío, no tengo miedo”.

“Así quedé. No me mató de casualidad”, expresó.

La denuncia de Aurora Díaz coincide con el último periodo de la gestión de Contreras Genao como superintendente de Pensiones, a quien el expresidente Danilo Medina nombró en el cargo en el 2014, y luego confirmó en el 2018. Y en el 2020, cuando se dio el cambio de gobierno, se negó dejar el cargo amparado en la ley.

Contreras Genao había sido designado previamente en la Superintendencia de Pensiones el 15 de septiembre de 2014, por lo que al cierre del período de gestión, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 87-01 y el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Seguridad Social, presentó ante dicho organismo el informe que da cuentas de las principales actividades y logros que fueron alcanzados en esos cuatro años.

