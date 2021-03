Exempleados Lotería Nacional piden intervención de Abinader para que les paguen prestaciones laborales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los empleados desvinculados de la Lotería Nacional hicieron un llamado este lunes al presidente Abinader para que intervenga ante el t”error que ha implementado la nueva administración del Lic. Luis Maisichell Dicent”, quien, supuestamente a violado todos los procedimientos que contempla el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Estos alegan que el MAP establce 90 días a partir de la fecha de notificado el cálculo correspondiente a cada desvinculado por la institución y pasado el tiempo establecido aún no les dan sus prestaciones.

Dijeron que les llamó la atención el hecho que hace apenas unos meses el administrador se mostró en un vídeo diciendo que ya el tenia todos los cheques hecho y listo para efectuar el pago, y hoy cuando se le solicita información de los expedientes y por casualidad suele tomar el teléfono solo dicen llame dentro de quince días o peor aun su expediente lo estamos trabajando.

“Como es posible que es hoy a más de cinco meses no recibamos una solución satisfactoria, no queremos que nos regalen nada, solo lo que nos hemos ganados con nuestro esfuerzo y sacrificio trabajándole al estado”, expresaron.

Denunciaron además que Michel Dicent, entregó completo al sueldo 14 a empleados con 6 y 2 meses de ser nombrados en la administración pública, dinero que no le corresponde y él lo sabe, manifestaron también que la nueva administración que habla de transparentar la Lotería, le cambio el nombre al salario para poder beneficiar los empleados de Bonao, los que diariamente son trasladados hasta la Villa de las Hortensias en un autobús de la institución.

“Presidente no aguantamos más humillaciones de parte de quienes deben estar al servicio de los mejores intereses de los ciudadanos. No éramos botellas como se le ha querido vender a la opinión pública de que no asistíamos a la institución en momentos en que fuimos despedidos”, sostuviron.