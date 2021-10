Exempleados del Hospital Vinicio Calventi aseguran su director reparte prestaciones con favoritismo.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una comisión de exempleados del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, se pronunciaron la mañana de este viernes frente al edificio administrativo del referido hospital, en demanda de que le sean entregadas sus prestaciones laborares, a no más tardar 15 días, de lo contrario no responden a sus reacciones.

Los exempleados aseguran que el actual director Dr. Pichardo Pantaleón, ha tomado el dinero que le asigna el Servicio Nacional De Salud, para distribuirlo de manera selectiva entre amigos y compañeros de política que han sido desvinculados con anterioridad, utilizando la excusa que las prestaciones se irán entregando de diez en diez, sin embargo, personas con mucho menos tiempo desvinculada, ya han disfrutado de sus prestaciones.

Dante Montero, vocero de la comisión, expresó que no es la primera vez que acuden al lugar en procura del director o de un representante del hospital para que le dé respuesta de su dinero, sin embargo, siempre le hacen lo mismo, mandarlo de aquí para allá y de allá para acá, por lo que también agrega que, si en quince días su dinero no ha sido entregado, accionará en contra del hospital.

Eduardo Montero, dice que, si en quince días no recibe sus prestaciones, llevará sus tres hijos a la oficina del director, para que este responda por su responsabilidad, ya que está desempleado y sin prestaciones, por lo que sus hijos no han podido asistir a la escuela por falta de útiles escolares.

“Mi hija está enferma, incluso está interna, yo he gastado mucho dinero, y cuando a mí me cancelaron de aquí me fueron a buscar a la misma puerta en donde trabajaba de seguridad civil y solo me dijeron (Estás botada, ya no queremos tu trabajo) por lo que solo quiero que me den mi dinero, como mismo se lo están dando a quienes ellos escogen por caritas o favores políticos” expresó María Crisóstomo.

También asistieron Maribel Guillermo, Brígida Carbajal, Bélgica Veras, Robert Abreu, entre otros.

