Exempleados de Obras Públicas protestan semidesnudos reclamando el pago de sus prestaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Exempleados del Ministerio de Obras Públicas protestaron hoy semidesnudos frente a la institución, en reclamo de que les paguen sus prestaciones laborales después de meses que fueron cancelados.

Agarrados de manos y formando una cadena humana, exigen el pago de sus prestaciones después de pasar años laborando en Obras Públicas.

Con pancartas y proclamando consignas, los manifestantes ocuparon uno de los carriles de la avenida Héctor Homero Hernández Vargas, la cual conduce a la sede de Obras Públicas y que está militarizada.

Los protestantes aseguraron que no van a descansar hasta que las autoridades les entreguen la liquidación correspondiente a los años que permanecieron en la dependencia.

“Hasta que no nos den nuestro dinero, nosotros no vamos a descansar. Si tenemos que venir todos los días, vamos a venir, porque nosotros trabajamos por cuatro años, y no nos han dicho nada todavía”, apuntó uno de los exempleados.

La manifestación se realiza días después de que una mujer identificada como Wendy Josefina Hernández, se desnudara frente al Palacio Nacional, en reclamo de sus prestaciones laborales.

Luego que Hernández fue apresada en plena protesta, le fue pagado el dinero exigido al Ministerio de Obras Públicas.-