(VIDEO) Exembajadora en Kiev dice que política de EEUU respecto a Ucrania es un caos

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La exembajadora de EE.UU. en Kiev Marie Yovanovitch criticó este viernes que la política de Washington respecto a Ucrania es “un caos” debido a las acciones del presidente Donald Trump y cargó contra la “degradación” del Departamento de Estado.

“Nuestra política en Ucrania se ha convertido en un caos, y oscuros intereses en el mundo han aprendido lo poco que hace falta para eliminar a un embajador estadounidense que no ofrece lo que quieren”, indicó Yovanovitch, quien ha acusado al mandatario de haber presionado para sacarla del cargo.

Yovanovitch estuvo al frente de la Embajada estadounidense en Kiev entre 2016 y mayo pasado y aprovechó la ocasión para llamar la atención sobre la “degradación” de los servicios diplomáticos “en los últimos años”.

"Our Ukraine policy has been thrown into disarray, and shady interests the world over have learned how little it takes to remove an American ambassador who does not give them what they want," Marie Yovanovitch testifies.https://t.co/OyZto7wXnP pic.twitter.com/8NKTprz7Dy

— The New York Times (@nytimes) November 15, 2019