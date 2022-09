Exembajador estima oportuna prohibición entrada de Claude Joseph y otros 12 haitianos a RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exembajador de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, consideró una decisión oportuna y correcta la del presidente Luis Abinader de prohibir la entrada a este país del ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, así como a líderes de bandas haitianas, por entender que son una “amenaza” para la nación.

En ese aspecto, Paraison expresó que esa es una posición que señala claramente de que el presidente está preocupado por proteger su territorio, a la población dominicana e igualmente contribuye a crear a una presión sobre las gangas (bandas haitianas), de que saben que no pueden cruzar a la República Dominicana porque la Policía Nacional la está persiguiendo.

Paraison destacó que hay que reconocer que ya existe una cooperación entre Haití y RD, donde existe una lista de las autoridades dominicanas sobre las bandas haitianas y eso le da formalidad.

Con relación a la posición de Haití por la prohibición de entrada de Claude Joseph ha RD, el ex embajador dijo que eso ha creado un debate en su país, porque la clase política entienden que se trata de un ex primer ministro, una figura política de esa índole que aunque no lo ha anunciado, es un candidato a la presidencia.

“Esto ha dado un gran apoyo al ex primer ministro, ya que exlegisladores, ex primeros ministros y la opinión pública y ha sorprendido que Claude Joseph logró convocar a través de un Facebook Live a más de 26 mil personas”, indicó Edwin Paraison, quien en la actualidad es director ejecutivo de la Fundación Zile.

Indicó que ahora Claude es más popular después de la medida de veto tomada por el presidente dominicano.

No se vislumbra elecciones en Haití

En otro aspecto, durante su participación en el programa Uno más Uno, que se transmite por canal 2, Teleantillas, Paraison manifestó que la situación de su país es muy difícil porque no se vislumbra elecciones políticas, ya que después de un año del primer ministro Ariel Henry no hay nada, no se encamina a la salida de la profunda crisis que presenta este país,

Insistió en decir que no hay preparación para las elecciones, no hay fecha, no hay un Consejo Electoral permanente para que el país pueda volver a la normalidad.

Puntualizó que se ha perdido la confianza en Ariel Henry y en su Gobierno de transición; y piden la renuncia de él, se hace más difícil que desde el Gobierno se pueda convocar a un diálogo.

Comunicado iglesia se quedó corto

Con relación al comunicado de la iglesia haitiana, Paraison dijo que a su entender se quedó un poco corto, ya dieron un panorama de la situación sin aportar sugerencias y respuestas para salir de la situación.

“Pero de todo modo están ahí y tienen la colaboración de organismos y empresarios, de la iglesia y en término de seguridad ciudadana ha sido un fracaso, aunque la policía haitiana está haciendo en los últimos meses algunos operativos y ha penetrado algunas zonas, pero de todo modo en el macro problema es muy poco lo que ha podido hacer”, dijo el ex embajador haitiano Edwin Paraison.

Relacionado