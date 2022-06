Exembajador de Haití revela que bandas haitianas han entrado secretamente a RD; aquí tienen viviendas

Comparte esta noticia

Dice sus esposas están viviendo de este lado de la frontera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exembajador de Haití ante República Dominicana Paul Arcelin, aseguró que las bandas armadas haitianas constituyen una amenaza para la República Dominicana porque están cerca de la frontera y muchos de ellos han entrado secretamente de este lado y sus esposas viven en territorio dominicano, e incluso han comprado hasta residencias aquí.

El diplomático señaló que las bandas haitianas tienen más armas que la misma policía de Haití y que ya se ha planteado que en 15 días podrían destruir esos grupos si hubiese voluntad de armar al Ejército.

Advirtió que la situación es tan delicada, que incluso de la misma policía haitiana, el 40 % de sus miembros están involucrados con las bandas armadas de su país.

Arcelín explicó que las bandas en su país, existen a partir de la ocupación por parte de los Estados Unidos, cuando enviaron 20 mil soldados al territorio haitiano.

Dijo que lo que necesita Haití para acabar con estos grupos armados, que en cinco meses han realizado más de 500 secuestros y han asesinado a más de 600 personas, es que se reconstruya el Ejército de su país, armando a los soldados.

“Pero el 60 % de esa Policía puede hacer el trabajo, es lo que han dicho, han venido a visitarme aquí”, apuntó Arcelin durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. por Entelevisión, los sábados a las 9:00 p.m.

Manifestó que por esa inseguridad que se vive en Haití es que está viviendo en Santo Domingo, ya que no puede regresar a su país por la situación caótica en la que se vive.

Dice armas llegan a Haití vía RD, Jamaica y EE. UU.

El exembajador aseguró que en Haití llegan armas tanto de República Dominicana como de Jamaica y de los Estados Unidos, por lo que sugirió que el Gobierno dominicano colocar un cordón fronterizo para impedir el tráfico de las mismas.

“Hay manera de controlar los contenedores al cruzar la frontera, verificándolos. Hace un mes un contenedor lleno de armas ha cruzado esta frontera y fueron distribuidas a los bandidos”, denunció.

Manifestó que su país está sufriendo por la situación caótica en la que se está viviendo actualmente, donde “más del 60 % del territorio haitiano es controlado por las bandas, el resto no está controlado por nadie y tenemos un primer ministro que fue impuesto”.

Expresó que hoy día las bandas están más fuertes y que estas recientemente atacaron el Palacio de Justicia de Haití, vendiendo su mobiliario y quemando los documentos que allí había.

Señaló que la situación es tan caótica en el vecino país, que los haitianos prefieren recibir su dinero vía la República Dominicana y que a eso debe el repunte del incremento de las remesas en más de un 40 %.

Asimismo, dijo que los puertos de Haití están en manos de cinco familias, por donde entra todo.

Haití, país rico, pero de habitantes pobres

Sobre el futuro de Haití, el exembajador Paul Arcelin recordó que el presidente Joaquín Balaguer le dijo que su país era más rico que África del Sur porque tiene minas en todas partes.

“Los haitianos son pobres, Haití no lo es”, señaló el exembajador, rememorando lo que le comentó el fenecido expresidente Balaguer. Añadió que incluso, Haití posee más oro que República Dominicana, que es considerada una potencia en este renglón.

“Entonces no entendemos por qué los países occidentales no ayudan a Haití a salir de ese caos, por qué no nos ayudan a explotar estas minas para que el pueblo pueda salir de esa pobreza”, se preguntó Paul Arcelin.

La muerte de Jovenel Moise

Sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise, el exdiplomático aseguró que este destruyó las instituciones de Haití y que su muerte se esperaba porque él empezaba a “tener alas”.

“Debemos saber que los cuatro haitianos que han organizado este crimen (el de Moise) oficialmente todos, sin excepción, fueron miembros de la DEA y los 21 colombianos eran miembros de las organizaciones militares de los Estados Unidos”, manifestó.

Arcelin apuntó que la ONU tiene policías en Haití por lo que considera que era imposible que estas organizaciones no supieran de la trama del asesinato contra Moise.

Relaciones históricas entre RD y Haití

Sobre las relaciones históricas de ambos países y hacia dónde van, el exdiplomático las describió como “un sube y baja”, dependiendo de quién está en el poder.

Recordó que el dictador Rafael Leonidas Trujillo incluso impuso a los mandatarios de aquel entonces en Haití, como el caso de Duvalier, por quien tuvo que refugiarse en Canadá como exiliado.

Manifestó que Trujillo era mitad haitiano, ya que su madre y abuela eran originarias de Haití. Sin embargo, recordó que pese a eso, el dictador fue el autor de una matanza de haitianos para hacer una “limpieza étnica” a pesar de que por sus venas corría sangre haitiana.

“Sus hijos… me llaman hasta primo… son muy simpáticos”, bromeó Arcelin al hacer referencia a los hijos de Trujillo y agregó que lo que hizo el dictador fue un acto criminal al masacrar a 20 mil haitianos.

Duvalier ayudó a Balaguer a retornar a RD

Señaló que a pesar de lo que hizo Trujillo, las relaciones de ambos países progresaron, citando que, en el caso de Joaquín Balaguer, cuando este tuvo que exiliarse en la embajada del Vaticano, es Duvalier quien le ayuda a retornar al poder.

“Las relaciones son extremadamente muy estrechas en lo bueno y en lo malo”, dijo Arcelin, quien pronto pondrá en circulación su libro “La danza de los saltimbanquis”, en el cual ilustra la historia de su país, revela secretos de Estado y abunda sobre las relaciones de ambos países.

Al término de la entrevista en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. el exembajador Paul Arcelin manifestó que no tiene miedo por las cosas que ha revelado y que saldrán en su libro, porque desde los 18 años ha estado luchando por la libertad y la paz en su pueblo.

