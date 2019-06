Exdirigentes del PRM apoyan postulación de Polanco como diputado en ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Numerosos ex dirigentes del PRM, apoyaron la postulación del doctor Yomare Polanco para diputado en ultramar, durante un acto celebrado en la residencia de Julio A. López, en el Alto Manhattan quien convocó el encuentro.

Los ex perremeístas, dijeron que decidieron respaldar a Polanco, porque están confiados de que será un diputado que representará con entereza y entrega a los dominicanos en el exterior, y que no se desaparecerá como ocurre con los tres legisladores actuales, electos en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

Polanco, quien fue sorprendido por la petición, porque fue a la reunión a explicar y promover la obra de Gobierno del presidente Danilo Medina, respondió agradecido del apoyo, pero dijo que todavía no ha tomado la decisión de correr a la curul, aunque ese es su deseo, y que prefiere por ahora seguir promoviendo la obra de Danilo.

“El sí, también dependerá de lo que decida mi esposa, que es la que manda”, añadió Polanco, siendo aplaudido por los presentes.

López dijo que para la reunión, se escogió la noche del sábado, previo a la celebración del Día del Padre en Estados Unidos, a la que Polanco asistió acompañado por su esposa y su guitarra, interpretando varias canciones alusivas a los progenitores y a las madres, y en la que también fue agasajado como padre ejemplar.

El reconocido ex dirigente del PRM Alexis Grullón, dijo que las elecciones de 2020 serán separadas, lo que significa que cada elemento que aspire, deberá demostrar su capacidad y liderazgo, porque no habrá arrastre, no será un voto al presidente, sino a quienes se postulen a cargos específicos.

“Los aspirante a cada posición, tendrán que formar los núcleos de apoyo a su esfuerzo, por lo que nosotros, los presentes decidimos que como hemos sido dirigentes en el pasado, podríamos aportar y trabajar a su causa”, agregó Grullón.

“No lo piense mucho, porque es una manera más de servirle al país y no conlleva muchos sacrificios, aunque en el principio conlleva mucho”, le pidió Grullón a Polanco.

“Los dominicanos en el exterior, nos sentiríamos altamente representados con usted, doctor Polanco, como diputado en el exterior”, dijo Grullón.

Polanco, dijo que cree que el país debe seguir en buenas manos como las de Danilo, adelantando que esperará la definición del presidente en cuanto a la reelección, y que el mandatario hace más por el país que cualquier legislador o funcionario, por lo que se mantiene apegado a su compromiso con la gestión de Gobierno.

“Podemos hacer el trabajo y especialmente con ustedes, mantendré mi oído en el pueblo, por lo que diga el pueblo, eso es lo que haré y el pueblo tiene la valoración de mi capacidad de mi trabajo para hacer eso una realidad, porque no es solamente un título, hay que trabajar por los demás y los demás son muchos, somos casi dos millones, y el compromiso es trabajar por todos ellos”, añadió Polanco.

“El que quiera ser diputado de ultramar para sentarse, que se busque otro trabajo porque ese no debe ser. Es un fraude y un crimen, porque es un robo del que crea que para ser diputado es mantenerse bonito y echarse fresco”, dijo.

“Estoy dispuesto a asumir el desafío y no les voy a decir que no quiero, porque no les voy a hablar mentiras, pero esperemos que esto se defina”, prometió.

“Danilo está haciendo mucho por el país y la comunidad dominicana en ultramar, por eso es que sigo haciendo el esfuerzo por él, y tan pronto a Danilo le levanten la mano, a la hora siguiente anunciaré mi decisión respecto a la diputación”, dijo Polanco.

López, dijo que trabajará día y noche para que Polanco llegue al congreso nacional, porque hasta ahora, no conoce un diputado en ultramar.

“Yo quiero ver qué es lo que hace un diputado en ultramar, y con usted, lo vamos a ver”, añadió López.

Además de Grullón y López, en el encuentro estuvieron presentes Cornelio López, David de León, Antonio Pérez, Vantroi, Orlando Marte, Marianela López, Herminia Marte, Tony Cruz, José García Rosario y otros.

