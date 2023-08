Exdirigentes del PLD se integran a la Unidad Externa con Luis en Mata Palacio, Hato Mayor

Roberto Ángel Salcedo, miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, encabeza acto de juramentación

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR. – El precandidato a director de la Junta Distrital de Mata Palacio de esta provincia, Nicolás Rambaldes Mercedes (Colá), renunció junto a su equipo político del Partido de la Liberación Dominicana y se juramentó este viernes en la Unidad Externa con Luis, que impulsa la reelección del presidente Luis Abinader.

Los exdirigentes peledeistas fueron juramentados por Roberto Ángel Salcedo, miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante un acto celebrado en la localidad Morquecho, de Mata Palacio.

Al tomarles el juramento, Roberto Ángel aseguró que con su integración a la Unidad Externa con Luis, el grupo fortalece aun más el amplio deseo de la mayor parte del pueblo dominicano de que Luis Abinader continúe en la Presidencia de la República, por otros cuatro años más.

Roberto Ángel destacó como razón para reelegir al presidente Abinader, el hecho de que preside una gestión de Gobierno transparente, con una visión integral de desarrollo, ético y humano, que ha duplicado la inversión en los programas sociales para mejorar las condiciones de vida de la gente y que ha garantizado la estabilidad macroeconómica del país.

Al resaltar la integración de Nicolas Rambaldes Merceses, empresario tabacalero y su equipo político a la Unidad Externa con Luis, así como dirigentes de otros partidos al PRM, dijo que lo que se vislumbra en el panorama político electoral es que PRM ganará con más del 80 por ciento de las alcaldias en febrero y habrá de concretarse una nueva victoria de Luis Abinader en mayo de 2024.

Al ser juramentado, Nicolas Rambaldes Mercedes,(Colá) precandidato alcalde del distrito Municipal, Mata Palacio, expresó que a partir de hoy y desde la Unidad Externa con Luis, va a trabajar para que Luis Abinader continúe en la Presidencia por 4 años más.

“En el PLD me pusieron a cargar la maleta y después me la quitaron, me hicieron coca compañeros, me hicieron coca y me eché ese pesado muerto del PLD encima”, dijo.

Afirmó que a partir de ahora trabajará con la Unidad Externa con Luis y el PRM, para que el presidente Abinader siga gobernando el país.

Junto a Rambaldes Mercedes se juramentaron Lorenzo Morales, precandidato a Regidor, así como Tomás Santana Reyes y Rebeca Diaz.

Además los exdirigentes peledeistas Francis Rambaldes, Félix Reyes Santana, Leonel Morales y Marisol Luciano.

También Isabel Santana Reyes, Juan Tapia, Ramón Santana Reyes, César Fulgencio y Zuleika Brujan Calderón, entre otros.

A la juramentación asistieron el senador Cristóbal Castillo; Amado de la Cruz, alcalde de Hato Mayor del Rey; Vidal de la Mota, director distrital de Mata Palacio; Julia Mery Vásquez, gobernadora; Pedro Reyes, presidente del comité distrital de Mata Palacio y aspirantes a cargos municipales y congresuales.

