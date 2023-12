Exdirigente del PRM crea movimiento «Mi País Seguro con Leonel»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El exdirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Cepín, creó el movimiento «Mi país seguro con Leonel» y reveló que la razón por la que pasó a apoyar al líder de la Fuerza del Pueblo, fue el descontento con el actual Gobierno de Luis Abinader, después de haberlo apoyado para llevarlo a la Presidencia y tras subir las escalinatas del Palacio Nacional, ni siquiera puede recibirlo.

En medio de un encuentro navideño junto a los residentes del sector La Esperanza en Santo Domingo Este (SDE), Cepín indicó que fue «engañado, utilizado por el Gobierno actual para luego ser desechado y nunca más ser tomado en cuenta».

«El presidente Fernández me mandó a buscar para trabajar con él, me dijo ven que no te pasará como en 2020, Leonel Fernández a las personas que trabajan le da valor, su palabra la cumple, es una persona que te escucha, te deja hablar, por eso para 2024, el hombre estará sentado en la silla con Dios mediante», afirmó el activista político.

En dicho encuentro, donde los comunitarios fueron agasajados con diversos electrodomésticos y un brindis navideño, también se contó con la participación del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien a su vez expuso como era la seguridad ciudadana durante los gobiernos de Leonel Fernández.

«Los alumnos de las universidades no quieren ir a clases nocturnas sino virtuales, porque no se sienten seguros, recuerdo que en mi gestión, en el Plan de Seguridad Democrática implementada durante los gobiernos de Leonel Fernández, Santo Domingo fue declarada la ciudad más segura de América Latina y hoy se encuentra entre las más violentas», afirmó Guzmán Fermín.

Continuando con su alocución, el exjefe de la policía dijo que el Gobierno actual ha llevado la economía a decrecer; enfatizó que Leonel Fernández, resolvió en ese entonces la crisis de los servicios públicos, la crisis política, de las oficinas públicas, la economía, la deuda externa que a su entender, la recibió de una manera y la devolvió con una significativa reducción.

La mesa de honor contó con la participación de Ramón D’ Oleo, vicepresidente del movimiento, Anibelka Rodríguez, aspirante a regidora y el candidato oficial de SDE, Julio Romero, quien a su vez dejó unas palabras de compromiso, entrega ante los munícipes al tiempo de felicitar al presidente del movimiento Mi País Seguro con Leonel.

«Muchacho con este movimiento, tú diste un palo», aseveró Romero.