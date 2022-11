Exdirectora de ONE niega entrega de censo a la ONU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La exdirectora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Alexandra Izquierdo, negó hoy que durante su gestión en ese organismo haya comprometido la realización del Censo 2020, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y consideró que algunas preguntas adheridas al formulario actual no son pertinentes, dado las características de ideología de género con la que son formuladas.

Izquierdo ratificó, sin embargo, que apoya la realización del Censo en un cien por ciento, dado que se trata de un trabajo elaborado desde el año 2016, con el apoyo de un grupo de técnicos nacionales. Emitió sus consideraciones al ser entrevistada en el programa Hoy Mismo, Súper Siete, por Danny Alcántara, Freddy Sandoval y Oscar Medina.

Ante la pregunta de que la actual directora de la ONE se le atribuye haber afirmado que durante su gestión se comprometió hacer el Censo 2020 con las Nacionales Unidas, la empresaria y política dijo que quizás hubo alguna mala interpretación.

“Yo pienso, que podría ser que lo que quiso ella (Miosotis Peña) no fue que habíamos comprometido la realización del Censo, para que fuera manejado completamente por Naciones Unidas”, expresó.

Dijo que cuando escuchó las declaraciones de Peña se comunicó con el Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, para preguntarle sobre esa información, y éste le manifestó que realmente no fue así.

“Yo quise confirmar que no hubiera un documento firmado específicamente con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPA) y me dijo que no, que habían conversaciones”, dijo y agregó, “eso fue lo que hicimos”.

Dijo que había un programa adelantado. “Si teníamos conversaciones y una misión que vino del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNPA, porque ellos tienen el experticia de realizar censos en otros países. Entonces estábamos tratando de ver en qué (las Naciones Unidas) pudieran acompañarnos”.

Indicó que eso existe, puesto que hay países que sí le han entregado el Censo completo al UNPA y puso como ejemplo Guatemala. “ Pero, agregó, eso fue al Congreso, porque tú no puedes entregar los recursos del Estado, la obligación que manda la ley de que el Censo lo hace la ONE”.

Sin embargo, dijo que si se pueden auxiliar de los técnicos de la UNPA, desde donde recibieron técnicos para fines de escucharlos.

Afirmó que desde el año 2016 como directora de la ONE, le tocó iniciar la instalación de lo que iba a ser el Censo 2020, que era cuando estaba programado. “Empezamos con el código para la inversión del Gobierno para fines de presupuesto, todo lo que es el plan maestro, todo lo que es el proceso de arranque para la realización del Censo. El Censo no se monta en dos años, ni en tres, ni en cuatro, se considera alrededor de cinco años”.

Dijo que aunque se había considerado realizar el Censo en el año 2020, ese instrumento pudiera ser politizado dado que en este mismo año se celebrarían las elecciones congresionales y municipales y presidenciales.

“Ya para el 2020, no teníamos el presupuesto asignado para el Censo, porque se hubiera haber interpretado, en ese momento, que se politizara el tema y juzgar que estaba buscando información para el Gobierno. Pero, además, como quiera no se hubiese podido hacer por el problema de la pandemia (COVID19)”, explicó.

Dijo que el área técnica que se encargaba del Censo, trabajaba en la elaboración del formulario. “Nosotros dejamos un formulario con 59 preguntas y el actual tiene 67 preguntas”.

“Yo no quiero dejar de decir en este momento, que nosotros apoyamos 100% el Censo. Nosotros íbamos a hacer el Censo y por razones de que por cambio de Gobierno lo esté haciendo otra dirección, no quiere decir que estemos en contra del Censo”, ratificó.

Explicó que el Censo es un instrumento que necesitan los países, no solo se hace en República Dominicana, para fines de políticas públicas.

Dijo que los cambios en el formulario, luce, que fue enriquecido y actualizado.

Puso como ejemplo, que el formulario tiene una sección de mortalidad, en la que se pregunta quien ha muerto en la familia, y si algunos de ellos fue por COVID19, “lo que quiere decir que se está actualizado”.

Dijo, sin embargo, que estas preguntas que han generado escarceos por los sectores que critican el Censo, no estaban dentro del formulario.

Con relación a censar a los extranjeros en el país, independientemente de su condición, dijo que el Censo es normal que se establezcan la cantidad de personas que viven en los hogares, no importa la nacionalidad, y se le pregunta donde nació.

Mientras que en cuanto a la pregunta número 64 sobre el color de piel, dijo que esa pregunta es nueva, lo que a su juicio, ha causado mucho ruido, por su forma de hacerla, por el hecho de “como tu te consideras”.

Dijo que esa forma de hacer la pregunta es medio el estilo de género, “ y en esa pregunta está incluido ese lenguaje (de ideología de genero) o sea, no pregunta si usted es hombre o mujer, sino como usted se considera que es”.

Afirmó que la pregunta en sí, tal vez no tiene ningún problema, “excepto que el censo se entra en un proceso de cruce de información para dar resultados, eso es pura data. Entonces no se hasta donde puede salir, que yo soy mujer, estudie en la universidad, pero arriba de eso, soy negra y no tengo trabajo”.

Entonces podría aparecer que hay discriminación, que a la mujer no se le da trabajo, “eso podría venir como resultado , pues no es bueno para el país, el estar creando este tipo de diferencias”.

Sobre la posibilidad de extender dos días mas el Censo, que está pautado para 14 días y las declaraciones del director técnico había considerado extender dos días mas, o sea, que no se terminaría el día 23 sino el 25, Izquierdo dijo que con el tiempo de 14 días debían cubrirse los problemas técnicos presentados, tras considerar que “de entrada, pensar que lo van a extender, tal vez no es una buena forma de empezar, de darle a entender a la población que hay problemas”.

Dijo que los problemas técnicos que puedan presentarse son gajes del oficio, tras considerar que un censo no es una tontería. “o sea, esto es complejísimo, y debe contar con el apoyo general y total de la población”.

“Es una pena que hasta del Gobierno surjan posiciones que politizan el censo. Decir que el Gobierno anterior fracasó y que este no va a fracasar, “tu estas hablando de política. No se debe politizar”, dijo.

Afirmó que el Censo es de todos los dominicanos y si fracasa “vamos a fracasar todos”.

